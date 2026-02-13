Sindicatos exigen "políticas urgentes de vivienda" y "control de la reduflación" tras la bajada del IPC

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de CCOO y UGT de Andalucía han reclamado al Ejecutivo andaluz "políticas urgentes en materia de vivienda", así como mayor "control de la reduflación" tras los datos conocidos del Índice de Precios de Consumo (IPC) conocidos este viernes.

Así, desde UGT han señalado que los precios han bajado y "aunque a priori es algo positivo en términos generales, implica un riesgo si se utiliza como único referente para las revisiones de salario"; ya que el peso relativo de los distintos incrementos no se corresponde con su influencia en las economías básicas.

Así, "no es lo mismo que un descenso de precios tenga como protagonista a productos como los servicios de restaurantes y alojamientos, a que se deba a un abaratamiento general de los alimentos y bebidas no alcohólicas".

Por ello, han añadido, "si observamos lo acontecido a lo largo de los últimos cinco años, podemos comprobar cómo entre enero de 2020 y la actualidad, el incremento acumulado de los precios ha sido de más de un 23%".

Durante este mismo periodo, el incremento salarial pactado en los convenios "apenas si ha alcanzado el 13%, por lo que la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras se situaría en torno a los 10 puntos, algo del todo inasumible para una economía que pretenda ser socialmente justa y que supone un ataque frontal al objetivo sindical de alcanzar una prosperidad compartida".

En esta línea, ha añadido que el efecto que la subida de los precios tiene sobre la economía de las personas, "va mucho más allá de lo que marcan algunos de los más destacados indicadores económicos".

En este sentido, el sindicato ha afirmado que el IPC no tiene en cuenta o "no les da el peso suficiente" a aspectos tan importantes como los gastos propios de la vivienda.

"Sabemos que es un índice de precios de consumo y que la compra de una vivienda es considerada como una inversión y por tanto está fuera del indicador, pero es fundamental elevar la ponderación de gastos de consumo vinculados a la vivienda como el alquiler o el coste de la factura eléctrica".

Desde UGT Andalucía, han exigido esta reforma estadística para dotar al estudio de la inflación de un indicador más acorde a la realidad actual y al nivel de esfuerzo de las economías domésticas.

"Por ello, entendemos que el cambio de base estrenado hoy ha sido una oportunidad desaprovechada para hacer del IPC un índice económico que ponga a las personas en el centro de la economía", han subrayado.

De esta manera, ha añadido que "si realmente queremos aportar por un modelo socioeconómico que ponga en el centro a las personas, tenemos que avanzar en términos de intervencionismo público, para poder paliar algunos de los más importantes fallos de mercado".

Así, ha enmarcado que la vivienda es "un claro ejemplo de ello", ya que "ya no es sólo una cuestión de facilitar la emancipación de las personas más jóvenes, sino que, en la actualidad, cada vez son más las unidades familiares que, a pesar de contar con dos sueldos, se ven excluidos del mercado de la vivienda libre, sin tampoco encontrar solución en la política de vivienda protegida".

En paralelo, además de apostar por políticas valientes en el seno del mercado inmobiliario, el sindicato ha afirmado que "tenemos que continuar propiciando un incremento salarial responsable, acorde a la evolución del PIB ,de los beneficios empresariales y del coste de la vida en general".

"Es fundamental alcanzar un reparto más justo de la riqueza generada y para eso tiene que reforzarse el incremento salarial negociado en los convenios e incluir en todos ellos cláusulas de revisión salarial eficaces que salvaguarden el poder adquisitivo de las personas trabajadoras", ha concluido.

Por su parte, CCOO-A ha alertado que el alza de los seguros y los servicios hospitalarios, sumado a la subida de los alimentos básicos, hace que para muchas familias "el mes se acabe el día 10".

El secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha destacado que "el incremento salarial pactado del 2,9% compensa parte del poder adquisitivo perdido, pero es insuficiente si el Gobierno andaluz no interviene en el mercado del alquiler y en la cesta de la compra".

CCOO de Andalucía ha reclamado al Gobierno andaluz que "abandone su papel de espectador" y ponga en marcha "medidas contundentes para frenar la escalada de los costes básicos de vida".

La organización sindical ha considerado que, aunque los datos del IPC de enero reflejan una moderación interanual situándose en el 2,1% (con una bajada mensual del 0,4%), la realidad que viven las familias trabajadoras "sigue siendo de una precariedad extrema debido al coste de la vivienda y de los alimentos esenciales".

El secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha instado al Gobierno andaluz a "pringarse de una vez en la ejecución de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda".

El sindicato ha exigido así la creación de un amplio parque público de viviendas en alquiler y un control efectivo de los precios para evitar que los costes habitacionales sigan devorando los salarios.

Asimismo, CCOO ha reclamado al Gobierno andaluz vigilancia y sanciones contra la reduflación en la distribución alimentaria, una práctica que penaliza a los consumidores al ofrecer menos producto por el mismo precio.

"Esta leve reducción del IPC ni mucho menos se nota en la economía de la clase trabajadora", ha advertido Frejo, al tiempo que ha añadido que "el incremento permanente de la vivienda y de la cesta de la compra, con subidas en productos básicos como huevos, aceite o legumbres, hace que el final de mes cada día se acerque más al día 10 que al día 30".

Además, "este aumento de precios en productos básicos afecta también a la calidad alimenticia de las familias trabajadoras que, en muchos casos, no tienen más remedio que optar por alimentos de menor calidad y menor precio", ha apuntado el dirigente sindical.

En este escenario, CCOO de Andalucía ha destacado que el incremento de salarios pactado del 2,9% para este ejercicio es una "herramienta fundamental, ya que viene a compensar en gran parte el poder adquisitivo perdido en los últimos meses".

Sin embargo, la organización ha advertido de que "el esfuerzo de la negociación colectiva no será suficiente si no se acompaña de una intervención pública que frene la especulación en bienes de primera necesidad".

Para el sindicato, el dato del índice subyacente (que baja un 0,6%) demuestra que el problema "no es coyuntural, sino que reside en el encarecimiento de la energía y de los alimentos sin elaboración".

Por ello, CCOO de Andalucía ha insistido en que la recuperación económica solo será real cuando la Junta de Andalucía active mecanismos de control que protejan la calidad de vida y la dieta de las familias trabajadoras frente a la voracidad de los mercados.