Los sindicatos exigen recuperar el Hospital de Puente Genil (Córdoba) y que se cumplan los acuerdos firmados con Salud

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos CCOO, Satse, CSIF y UGT se han concentrado este jueves ante el Hospital de Alta Resolución (HAR) de Puente Genil (Córdoba) para reclamar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía "el cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 2023" y para "exigir la puesta en valor del Hospital de Puente Genil, ante su estrepitoso desmantelamiento, falta de personal y merma en su cartera de servicios".

A este respecto y a través de una nota, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha explicado que, para la concentración, se ha elegido el hospital pontanés para, además de por lo expuesto, para "denunciar la falsa defensa que la delegada de Salud, María Jesús Botella, afirma estar realizando de este centro sanitario", cuando, "sus propios datos, facilitados el pasado lunes, la dejan en evidencia".

Así, "ella misma reconoce que los quirófanos funcionan parcialmente, pero además, facilita datos que no son reales, pues, de los once días que dice que están programados, en realidad solo hay planificado personal para seis en el mes de febrero", y a ello se suma, respecto a las listas de espera en el HAR de Puente Genil, que, "para maquillar los datos, la Consejería de Salud ya no los facilita diferenciados por centros".

De este modo, según ha precisado Damas, "los últimos datos publicados los facilitan conjuntamente con el Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) y con el Hospital de Montilla (Córdoba), para así enmascararlos. La realidad es que la reducción de la actividad asistencial en este centro sanitario en 2024 con respecto a 2023 es evidente y preocupante, y así lo ratifican los datos facilitados el pasado lunes por la delegada, que reconocía una reducción de un 13% de las consultas de especialistas, estando además aún pendientes de asignar 2.506 citas".

A ello hay que unir el "descenso en el número de intervenciones quirúrgicas, con 559 en 2024, frente a las 726 de 2023, y además 85 pacientes fuera de plazo en lista de espera, de ellos,72 corresponden a Oftalmología y 13 a Traumatología".

Por su parte y mediante otra nota, la responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz, ha criticado el "incumplimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los pactos firmados" con las mencionadas organizaciones sindicales.

En este sentido, ha señalado que "la inacción de la Administración sanitaria, con el beneplácito de la Junta de Andalucía, está agravando el estado de la sanidad pública y castigando a sus trabajadores y trabajadoras".

La responsable sindical ha añadido que "la falta de negociación, los despidos del personal temporal y el incumplimiento de los acuerdos (Pacto de Atención Primaria, Pacto de Carrera Profesional y Pacto de Bolsa) suponen un maltrato a la ciudadanía y a los y las profesionales".