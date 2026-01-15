Sindicatos lamentan la muerte de un trabajador en una cantera de Luque (Córdoba), la primera laboral en Andalucía

Archivo - Concentración de los sindicatos por la muerte de un trabajador. Imagen de archivo. - CCOO - Archivo

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han lamentado la muerte de un trabajador de 64 años ocurrida este jueves en una cantera del término municipal de Luque, que se ha convertido en el primer fallecimiento por accidente laboral registrado este año tanto en Andalucía como en la provincia de Córdoba.

Ambas organizaciones sindicales han trasladado en una nota su pesar a la familia y a los allegados del trabajador fallecido, que quedó atrapado en una cinta transportadora tras la caída de un hierro.

Tanto UGT como CCOO piden que se investiguen "a fondo" las circunstancias de este accidente mortal con el objetivo de poder mejorar la prevención de riesgos y evitar accidentes similares en el futuro.

Los dos sindicatos remarcan la importancia de la prevención, de que los trabajadores cuenten con los equipos de protección individuales (EPI) adecuados y también de que reciban la formación necesaria y actualizada sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo.