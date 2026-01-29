Los sindicatos rechazan la "fusión laboral" de los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil, en Córdoba

Archivo - El Hospital de Montilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales Satse, SMA, CCOO, CSIF, UGT y FTPS, representadas en las Juntas de Personal de la Campiña cordobesa, han expresado este jueves su "frontal rechazo" a la intención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de "implantar un modelo de personal itinerante, mediante la fusión laboral de los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil", en el Sur de la provincia.

Según han señalado dichos sindicatos en un comunicado conjunto, esta medida "supondría que las plazas dejaran de estar adscritas a un centro hospitalario concreto, para integrarse en la denominada 'Macro Área' Sur, bajo la que el personal podría ser desplazado indistintamente entre los tres hospitales".

Para las organizaciones sindicales, esta propuesta "constituye una grave torpeza en la gestión de los recursos humanos, que, no solo perjudica a los profesionales sanitarios, sino que tendrá consecuencias directas y negativas sobre la población del Sur de la provincia de Córdoba".

Los sindicatos sanitarios han alertado que "esta fusión laboral implica una movilidad geográfica forzosa encubierta, rompiendo de facto cualquier posibilidad real de conciliación familiar, estabilidad profesional y arraigo a un centro de trabajo".

"No saber dónde se va a trabajar es el mejor incentivo para marcharse", según han advertido los sindicatos, subrayando que "este modelo convierte al Sur de Córdoba en una zona aún menos atractiva para captar y retener profesionales sanitarios en un contexto de escasez estructural de personal".