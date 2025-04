Sindicatos valoran la bajada en Andalucía del paro en marzo pero piden mejoras laborales y atención a los jóvenes

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en Andalucía han valorado la bajada del paro en el mes de marzo, que reflejan los acuerdos alcanzados por los agentes sociales con el Gobierno, pero han pedido mejoras en las condiciones laborales, y han hecho especial hincapié en los jóvenes menores de 25 años, que siguen aumentando las listas de paro en un 2,5% con respecto a febrero.

De esta manera, el secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de CCOO de Andalucía, Sergio Santos, ha valorado los datos del paro correspondientes al mes de marzo, destacando que "muestran una tendencia positiva en la generación de empleo". Según ha explicado, esto es resultado de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de España y los agentes sociales y económicos, los cuales "están dando frutos y son positivos para mejorar la generación de empleo".

En este sentido, Santos ha subrayado que los datos reflejan un avance significativo en la reducción de la temporalidad laboral, un problema estructural que ha afectado históricamente a la comunidad andaluza. "Cada vez los contratos son más estables, cada vez los contratos tienen más durabilidad, y eso genera una confianza y una estabilidad en el conjunto de los trabajadores", ha afirmado.

A pesar de estos avances, el representante sindical ha alertado sobre la necesidad de garantizar que el crecimiento económico se refleje en mejoras para la clase trabajadora. "Es verdad que hay que revertir la situación de esos grandes beneficios empresariales que no se están repartiendo en forma de mejora de las condiciones de trabajo de la gente", ha señalado. En esta línea, ha insistido en que los trabajadores andaluces "siguen perdiendo poder adquisitivo" y mantienen un desfase con respecto a la media española y europea en términos de condiciones laborales, salario y jornada laboral.

Santos ha reivindicado la necesidad de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo para garantizar un empleo más sostenible. "Es necesario que esos grandes beneficios empresariales empiecen a repartirse, se empiecen a mejorar las condiciones salariales y vayamos a abordar en el conjunto del país una reducción de la jornada de trabajo, que es justa y que implicaría mejorar la generación de empleo", ha defendido.

Desde CCOO, han reiterado su compromiso con la defensa de los derechos laborales y han instado a las administraciones y al sector empresarial a avanzar en políticas que favorezcan un reparto equitativo de la riqueza y una mayor estabilidad en el empleo en Andalucía.

Por su parte, la secretaria de Política Sindical de UGT Andalucía, Clara de la Colina, ha destacado que la reducción del desempleo en la comunidad confirma el impacto positivo de la reforma laboral y del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "El paro vuelve a bajar en el mes de marzo, demostrando una vez más que la política laboral pactada con los agentes sociales sigue dando sus frutos", ha afirmado.

Para De la Colina, estos números desmienten las afirmaciones de que las reformas impulsadas en el mercado laboral afectarían negativamente a la estabilidad y competitividad de las empresas. "Este dato viene a confirmar una vez más que la reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional no perjudican la estabilidad ni la competitividad de las empresas", ha asegurado.

Ante este contexto, la representante de UGT Andalucía ha insistido en la necesidad de que las mejoras salariales se extiendan al conjunto de la clase trabajadora. "Reclamamos la necesidad de que el resto de salarios también experimenten subidas proporcionales que permitan a las personas trabajadoras recuperar su poder adquisitivo y hacer frente a su día a día sin dificultades", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que los trabajadores no solo son la fuerza productiva, sino que su bienestar es clave para el crecimiento económico. "Las personas trabajadoras no son únicamente la fuerza del trabajo, sino que representan el motor de la economía", ha enfatizado. En este sentido, ha criticado la acumulación de beneficios en el sector empresarial sin un reparto equitativo. "Lo que realmente no genera empleo ni activa la economía es el dinero acumulado en beneficios empresariales", ha concluido.

De su lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado el descenso del paro en Andalucía en marzo, que se produce por segundo mes consecutivo en 2025, pero ha lamentado que esta bajada no se vea reflejada en el colectivo de jóvenes menores de 25 años, que siguen aumentando las listas de paro en un 2,5% con respecto a febrero.

Las cifras que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha hecho públicas este miércoles reflejan que Andalucía continúa alejándose de la barrera de las 700.000 personas desempleadas; en concreto, en la comunidad hay 643.222 personas registradas en las listas del paro, lo que supone 1.252 parados menos que el mes anterior.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha señalado que, pese a que el descenso del paro es siempre una noticia positiva y que se trata del mes de marzo en que más ha bajado la cifra de desempleados en la comunidad desde 2008, "no podemos olvidar que los jóvenes continúan siendo el colectivo más afectado por la falta de empleo, puesto que no sólo suben en 1.370 parados más con respecto al mes anterior, sino que los menores de 25 años suelen acceder a puestos de trabajo precarios y con salarios muy bajos, lo que frustra en muchas ocasiones la posibilidad de independizarse".

Girela ha indicado que este futuro laboral incierto para los jóvenes en Andalucía "nos tiene que hacer reflexionar y replantearnos políticas que apuesten firmemente por reforzar el empleo en el sector público para reflotar la economía y que los puestos de trabajo sean de calidad y se consoliden de forma estructural".

Para el presidente autonómico de CSIF, "el modelo productivo inestable que tenemos en Andalucía necesita ser reformulado, reforzando los servicios públicos e impulsando sectores innovadores como la industria y las nuevas tecnologías".

La desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo la tónica dominante en el desempleo registrado en la comunidad en el mes de marzo. El 61,60% de las personas en paro actualmente en Andalucía son mujeres, frente a un 38,3% de hombres sin empleo. Ante esta diferencia de porcentajes, Girela ha reiterado la necesidad de que las administraciones pongan en marcha medidas efectivas que corrijan estas diferencias entre sexos y que desgraciadamente se repitan cada mes.

El responsable sindical ha subrayado también como dato negativo el descenso en un 3,4% de los nuevos contratos en Andalucía en marzo con respecto al mismo mes en 2024. Además, de todos ellos, el 54,57% de esos contratos fueron temporales, circunstancia que, a su juicio, "podría paliarse con propuestas concretas que apostaran por un empleo estable y de calidad".