Sindicatos valoran la labor a distancia de docentes por el Covid-19 y piden "más recursos para que Séneca no colapse"

Señalan que todas las organizaciones de la Mesa Sectorial "se han puesto a disposición" de la Consejería en este momento "excepcional"

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de UGT, CCOO y CSIF --integrantes de la Mesa Sectoria junta a ANPE y Ustea-- destacan la "entrega" de los docentes para continuar con la actividad educativa a distancia debido a la crisis creada por el Covid-19, y aunque dicen que "todo es comprensible" ante una situación como actual, piden "inyectar más recursos humanos y tecnológicos para que Séneca no colapse" y "sean más ricos los recursos y medios con los que cuenta el profesorado".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Diego Molina, señala, en declaraciones a Europa Press, que ante una situación "inédita" como la actual "todo es comprensible" y ve "normal que incluso la administración no haya previsto los recursos necesarios", pero "ahora hay que poner manos a la obra para inyectar más recursos humanos y tecnológicos para que el Séneca no se colapse", manifiesta.

Así, señala que claustros y profesores "están buscando otras vías 'on line' para mantener informados a padres y estar en comunicación con los alumnos", para añadir que "evidentemente es más fácil en Secundaria, donde los medios tecnológicos están más desarrollados que en Primaria". "También porque mandar a niños de Infantil es mucho más complicado y ahí son los padres lo que tienen una función más importante", añade.

La secretaria de Enseñanza de UGT-A, Sandra Fernández, ha indicado que todos los sindicatos de la Mesa Sectorial "se han puesto a disposición" de la Consejería en un momento "excepcional" como este, y señala que aunque ayer Séneca "se caía todo el tiempo y era difícil entrar", hay que "colaborar entre todo para que vaya lo mejor posible".

En este sentido, recuerda que las instrucciones enviadas por la Consejería a los centros educativos el pasado viernes recogen que se habilitará un espacio web para "no sobrecargar de trabajo la aplicación Séneca e iPasen" pero "la estarán realizando porque aún no está disponible".

Por su parte, la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, valora cómo están funcionando las clases a distancia porque el profesorado "está usando herramientas de muy distintos tipos --correos electrónicos, blogs, páginas web, vídeos, canales de youtube, etcétera-- y demostrando una gran profesionalidad, entrega y creatividad".

Además, destaca que a los más pequeños "se les están enviando retos y aprendiendo a través de retos", al tiempo que destaca que "se sienten muy orgullosos del profesorado, que demuestra que en situaciones adversas lo están dando todo".

CSIF ALERTA DE "PROBLEMAS" EN ZONAS DESFAVORECIDAS

García señala también que la principal "dificultad" con la que se están encontrando es Séneca porque "se cae constantemente", de modo que demanda "se pueda subsanar esta situación para que sean más ricos los recursos y medios con los que cuenta el profesorado". "Séneca no puede asumir el volumen de trabajo que demandan los 102.000 profesores de la pública".

Además, Elena García advierte que en las zonas desfavorecidas es donde los docentes "están encontrando más problemas a la hora de la interlocución con alumnos y familias", porque "o bien no les han facilitado correos electrónicos o no están teniendo mucha receptividad o respuesta por las familias, o no tienen acceso a internet". "Son cuestiones que hay que estudiar para poder subsanar de algún modo", asegura.