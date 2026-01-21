El SMA reclama un "espacio formal de diálogo" a la Junta para "evitar que el conflicto se extienda" a Andalucía

Archivo - Personal de Sindicato Médico Andaluz protesta a las puertas del Palacio de San Telmo, a 17 de mayo de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha solicitado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía "un espacio formal de diálogo" en el contexto de las actuales movilizaciones del colectivo médico y facultativo por un Estatuto Propio. Tal como ha explicado el sindicato en una nota de prensa, la creación de esta mesa de diálogo "tendrá el objetivo de abordar diferentes cuestiones y hacer frente así al deterioro de la medicina y la sanidad públicas que supone el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España".

El SMA recuerda en su escrito a la Junta de Andalucía que la responsabilidad de dicha situación de crisis es "compartida" por las administraciones autonómicas, inquiriendo que "si no se producen avances en el ámbito territorial, resultará inevitable que la conflictividad laboral se extienda a él". Desde el SMA se ha apuntado, a través de un escrito remitido al consejero Antonio Sanz que la situación laboral y retributiva del colectivo ha alcanzado "niveles intolerables", y ha puesto como ejemplo el "masivo seguimiento" de las recientes jornadas de huelga convocadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), en coordinación con el SMA-F, en demanda de un Estatuto y un ámbito de negociación propios, así como de mejoras sustanciales en materia de jornada de trabajo y jubilación, entre otras.

En la petición realizada a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, la central sindical señala que la actual "crisis" de la sanidad pública "es la consecuencia de un modelo de gestión que ha devaluado el liderazgo de médicos y facultativos, y ha menospreciado el papel esencial de la relación médico-paciente en la prestación asistencial"; y ha vuelto a destacar el papel "clave" del colectivo para una asistencia sanitaria "eficiente y de calidad".

También ha puesto el foco en las condiciones laborales y retributivas, que explican, a su juicio, la "creciente huida de profesionales del sector público". Las "escasas" plantillas de forma crónica, las retribuciones "insuficientes", la "ausencia" de incentivos, la "intensa sobrecarga" laboral, las jornadas "extenuantes", la "vulneración" de los derechos al descanso y a la conciliación, entre otras situaciones de "maltrato estructural", han llevado al colectivo médico y facultativo "más allá del límite de lo tolerable".

"Como integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las autonomías comparten asimismo con el Ministerio la responsabilidad de diseñar e implantar una política de recursos humanos y un modelo de gestión de la sanidad pública que ponga fin al actual deterioro y devaluación de nuestras funciones y nuestras condiciones de trabajo", apunta el escrito del Sindicato Médico Andaluz.

Por ello, desde el SMA consideran que la Consejería de Sanidad "tiene en su mano" abordar la crisis de la medicina pública a través de "un espacio formal de diálogo con el colectivo médico y facultativo", apuntando a que la grave situación actual "sólo puede ser superada a través de un acuerdo marco entre la Consejería y el colectivo médico con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y recuperar el liderazgo en el proceso asistencial".