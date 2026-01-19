Socibus refuerza sus líneas regulares de autobús entre Madrid y Andalucía

Archivo - Autobuses de Socibus en la Estación de Autobuses de Córdoba. Imagen de Archivo - SOCIBUS - Archivo

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Socibus ha puesto en marcha un refuerzo extraordinario de sus servicios en las líneas regulares de autobús que conectan Madrid con distintas ciudades de Andalucía, en ambos sentidos.

Según ha detallado la compañía en una nota, Socibus ha sacado más de 2.000 nuevas plazas para "garantizar los desplazamientos entre Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Andújar con Madrid".

Desde que se conoció la noticia del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Socibus ha sacado más de 40 nuevos buses de refuerzo para este lunes y prevé nuevas expediciones para este martes "conforme a demanda".

Por otro lado, la compañía está trabajando intensamente para ampliar la oferta de plazas y frecuencias en las conexiones que unen Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Andújar con Madrid, con el objetivo de "facilitar la movilidad de los viajeros afectados por las alteraciones en el transporte ferroviario y garantizar desplazamientos seguros y accesibles".

Desde Socibus han trasladado un mensaje de solidaridad y apoyo a los afectados por el accidente, así como a sus familiares y allegados, en unos momentos especialmente difíciles. Así, "la empresa ha compartido el dolor de quienes se han visto directamente perjudicados por este suceso y ha expresado su más sincero acompañamiento".

Asimismo, "este refuerzo de servicios responde al compromiso de Socibus con su espíritu de servicio público, actuando con rapidez y responsabilidad ante situaciones excepcionales que requieren una respuesta inmediata por parte de los operadores de transporte". La compañía ha reafirmado su vocación de contribuir a la cohesión territorial y a la atención de las necesidades de movilidad de la ciudadanía, especialmente en contextos de emergencia.

De igual modo, Socibus ha señalado que continuará evaluando la demanda y mantendrá las medidas necesarias para "garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad, adaptándose a la evolución de la situación y priorizando siempre el interés general".