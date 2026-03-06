La Sociedad Española del Sueño y la Alianza por el Sueño presentan en Granada una guía para el insomnio

Presentación de la guía práctica de Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio - CONGRESO DE LA SES

La Sociedad Española del Sueño (SES) y la Alianza por el Sueño han presentado la primera guía práctica de Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I), un documento que pretende "facilitar una intervención rigurosa, segura y ajustada a la realidad clínica, promoviendo una atención integral y de calidad a las personas" que lo padecen de forma crónica.

A pesar de que las principales guías internacionales recomiendan priorizar la TCC-I frente a los tratamientos farmacológicos en casos específicos, su disponibilidad en la práctica clínica continúa siendo limitada en España, donde existe el mayor consumo de benzodiacepinas en todo el mundo, han detallado en una nota de prensa estas organizaciones, que han presentado la guía en la XXXIV Reunión Anual de la SES.

Abordar el insomnio no solo como un síntoma aislado, sino como un trastorno con implicaciones sistémicas y organizacionales, permite "avanzar hacia un modelo de atención más preventivo, racional y sostenible", han indicado estos expertos, que han expuesto que en España "representa un grave problema de salud pública".

"El 43,3 por ciento de los españoles padece algún síntoma de insomnio y, según datos de un estudio de la SES, un 14 por ciento de la población adulta española sufre insomnio crónico, lo que supone un desgaste en la salud física, mental, social y laboral de quien lo sufre", han añadido.

Ante esta realidad, la TCC-I aparece como la intervención de elección para el tratamiento de esta patología. En ese sentido, coincidiendo con la celebración de la XXXIV Reunión Anual de la SES, que reúne estos días a más de 300 expertos en medicina del sueño en el Palacio de Congresos de Granada, y con la plataforma de profesionales Alianza por el Sueño ha sido presentada esta guía práctica "esencial para promover el manejo del insomnio de manera apropiada desde el inicio de la práctica clínica".

Impulsada también por la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo y el Consejo General de la Psicología en España, este documento pretende facilitar una intervención rigurosa, segura y ajustada a la realidad clínica, promoviendo una atención integral y de calidad a las personas con insomnio crónico.

"El insomnio es uno de los trastornos de salud más prevalentes y con mayor impacto funcional en la población adulta. Ante ello, esta guía está orientada a contribuir a la reducción de su infradiagnóstico y a la limitación de su habitual abordaje, predominantemente farmacológico, muchas veces prolongado en el tiempo y no exento de riesgos", ha afirmado la doctora Odile Romero, miembro del grupo de trabajo de Insomnio de la SES y coordinadora del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño.

En las últimas décadas, la evidencia científica ha consolidado a la TCC-I como tratamiento de primera línea para el insomnio crónico por "su eficacia, seguridad y capacidad para restaurar la autorregulación del sueño de manera natural". De hecho, las principales guías internacionales recomiendan "priorizar esta intervención frente al tratamiento farmacológico, reservando este último para situaciones específicas y bien delimitadas".

Para lograrlo, la TCC-I se dirige a los factores que mantienen el problema, en lugar de limitarse únicamente a tratar los síntomas. Esta terapia se basa en una intervención estructurada, generalmente de cuatro a ocho sesiones, en la que se combinan estrategias de conducta, cognitivas y psicoeducativas adaptadas a cada paciente.

Sin embargo, la disponibilidad real de TCC-I en la práctica clínica continúa siendo limitada, y su implementación presenta importantes "desafíos organizativos y formativos". En relación a ello, Romero, una de las autoras del documento, ha puntualizado que su aplicación adecuada requiere de "una formación específica, competencias clínicas bien definidas y una integración adecuada en los distintos niveles asistenciales".

Además, según la coordinadora de la Unidad del Sueño en el Hospital Vall d'Hebron y el Hospital Quirónsalud de Barcelona, la creación de esta guía también tiene en cuenta la búsqueda de sostenibilidad y prevención en el sistema sanitario, "dos cuestiones fundamentales para favorecer un modelo de atención más eficiente y seguro para los pacientes".

Precisamente, la prevención en materia de insomnio es una cuestión primordial, ya que la puesta en práctica de hábitos saludables permite "reducir el riesgo de aparición de este trastorno del sueño". Por ello, la TCC-I pone el foco en la remisión sostenida de los síntomas relacionados con el insomnio frente al uso prolongado de hipnóticos como tratamiento.

Ellos alteran la arquitectura del sueño, y su uso sostenido en el tiempo conlleva consecuencias negativas, como el deterioro de la memoria y la atención, mayor riesgo de caídas (especialmente en personas mayores), accidentes de tráfico, dependencia y adicción1. Además, esta necesidad de prevención adquiere una especial relevancia en nuestro sistema, debido a que España es el país con mayor consumo de benzodiacepinas en el mundo.

ABORDAJE INTEGRAL

El sueño es una cuestión que afecta a todas las esferas de la vida y que determina el bienestar físico y mental. De esta manera, es imprecindible "abordar el insomnio no solo como un síntoma aislado, sino como un trastorno con implicaciones sistémicas y organizacionales, para permitir avanzar hacia un modelo asistencial más preventivo, racional y sostenible".

Por tanto, el cuidado del sueño no solo depende de la acción de un profesional concreto, sino que requiere la implicación coordinada de distintas disciplinas dentro del ámbito sanitario. Solo a través de esta colaboración se pueden integrar conocimientos, técnicas y estrategias complementarias que permitan "abordar de manera completa los factores que afectan al sueño, fomentar la prevención de trastornos y ofrecer intervenciones seguras y efectivas centradas en el bienestar del paciente", resaltan desde la SES y la Alianza por el Sueño.