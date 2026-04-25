La Società Dante Alighieri se incorpora a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 de Granada

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, y la presidenta de la Società Dante Alighieri, Silvia Datteroni, en el acuerdo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha incorporado a la Società Dante Alighieri de Granada, el centro oficial de lengua y cultura italiana en la ciudad, a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, sumando así "un nuevo respaldo vinculado al ámbito cultural europeo".

Tal y como ha detallado el Consistorio en una nota, la incorporación de este centro se enmarca en el trabajo que viene desarrollando la ciudad para reforzar el carácter europeo de su candidatura, "generando alianzas culturales estables y conectando Granada con redes internacionales".

En contexto, la Società Dante Alighieri de Granada es el centro oficial de lengua y cultura italiana en la ciudad y forma parte de una red internacional fundada en Roma en 1889 y presente en "numerosos países". Su actividad se orienta a la difusión de la lengua italiana y a la promoción de la cultura italiana mediante "una intensa labor didáctica" y el desarrollo de proyectos culturales y literarios.

De este modo, la Dante de Granada impulsa iniciativas dirigidas a la promoción del libro italiano en el extranjero y, en coherencia con esta vocación, organiza el Festival de Literatura Italiana Contemporánea, cuya primera edición se celebrará en Granada en noviembre de 2026.

Concebido como un espacio de encuentro entre la literatura italiana actual y el ámbito cultural hispanohablante, el Festival tiene como finalidad "dar visibilidad a la narrativa italiana contemporánea y favorecer el intercambio entre autores, traductores, editores y público lector".

Esta iniciativa se enmarca en la actividad cultural internacional que Granada "viene consolidando en los últimos años", con una programación "cada vez más conectada con Europa y abierta al intercambio entre ciudades y creadores".

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha señalado que "Granada quiere construir una candidatura que dialogue con Europa desde la cultura, generando conexiones reales con otros países. Incorporar a la Società Dante Alighieri es un paso más en ese camino". Asimismo, ha añadido que "Granada está construyendo una programación cultural con proyección internacional que refuerza la candidatura y dejará un legado transformador para la ciudad".

En esta línea, la presidenta de la Società Dante Alighieri de Granada y responsable de actividades culturales del centro, Silvia Datteroni, ha afirmado que "Granada tiene una posición privilegiada como espacio de encuentro cultural", al tiempo que ha señalado que, desde la Dante, "queremos contribuir a reforzar ese vínculo con Europa a través de la lengua, la literatura y la colaboración entre proyectos culturales".

En suma, con esta incorporación, el Ayuntamiento de Granada continúa ampliando una red de colaboración que conecta a la ciudad con instituciones y agentes culturales de ámbito internacional, en el marco de una candidatura que busca situar a Granada en el mapa cultural europeo y "consolidar un proyecto compartido" de cara a 2031.