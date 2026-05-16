Sorihuela del Guadalimar (Jaén) celebrará su IV Festival de Cine del 8 al 13 de junio con la proyección de 31 cortos

Detalle del cartel del IV Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar.
Detalle del cartel del IV Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar. - FCSG
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 16 mayo 2026 11:29
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SORIHUELA DEL GUADALIMAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El IV Festival de Cine del Sorihuela del Guadalimar (Jaén) se celebrará entre los próximos 8 y 13 de junio, cuando se proyectarán los 31 cortometrajes seleccionados de entre los más de 400 inscritos.

Además, la programación incluye diferentes actividades paralelas y la tercera edición del Encuentro sectorial del audiovisual 'Creando en Sorihuela del Guadalimar'.

Desde la organización de esta cita, que cuenta con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento, se ha puesto de relieve "la gran calidad" de los cortometrajes que se han presentado, lo que ha hecho "muy difícil la selección" que finalmente compiten en tres secciones: nacional, provincial y Aamm (valores de igualdad).

En el primer apartado, participan 16 trabajos: 'Leonardo', de Meka Ribera y Álvaro G. Company: 'Davi', de Julia González; 'Todo lo que perdimos', de Belén Mayordomo; 'Macarena, una comedia espiritual', de Nazaret Beca y Rodrigo Sancho; 'Un buen salvaje', de Joan Vives; 'Ya nos tocaba', de Ángela Conde, y 'Conexiones Inesperadas', de Óscar Toribio.

También compiten en esta sección, 'Perromaquia', de Borja López; 'Te dejo el mar', de Alfredo Andreu Ríos; 'Una vocal', de Polo Menárguez; 'Te escuchan', de Sergio Montes; 'La Cámara', de Carlos Clavijo; 'Pordentro', de Álvaro G. Company y Mario Hernández; 'Tinieblas', de Raúl Cerezo y Carlos Moriana; 'Press Banca', de Ceres Machado, y '¡Hasta enterrarlos!, de Marco Araujo.

En la sección provincial, se han escogido los cortos '¿Qué comen los dragones?', de Álvaro León; 'Por las venas', de Sebastián Haro y Beatriz Rojas; 'Zumbados', de Fran Expósito; 'El regalo', de Rosario Pardo; 'IA', de Jesús Graván; 'A través de mis ojos', de Carlos Mera; 'Olivos sangrientos', de Miguel Mendiola y Manuel Molina.

De la sección Aamma (valores de igualdad), forman parte 'Las malas', de Elisa Moreno ; 'As maos da pulpeira', de Silvia Cachafeiro; 'Efecto tortilla', de Pedro Sánchez; 'Sugar', de Pablo Arreba y Carlos Gómez-Trigo; 'Ausencia', de Bruno Rodríguez; 'Manadas alfa', de Concha Alonso; 'Segovia, de Pedro Rudolphi, y 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano.

PREMIOS

Los trabajos seleccionados optan a los siguientes premios: mejor cortometraje Nacional, dotado con 1.000 euros y trofeo; mejor corto provincial y mejor corto en valores de igualdad, con 500 euros y trofeo en cada caso; premio del público, dotado con 500 euros y trofeo; premio CSRTV, que supone la emisión en la RTVA, así como los galardones a mejor actriz y actor, que se reconocen con un trofeo.

El jurado está integrado por el productor Luis Manso; la guionista, directora y productora audiovisual Rocío Juárez; el director de El Blog de Cine Español y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Juan Francisco Pérez; la guionista y directora Rocío Sepúlveda, el director y guionista Esteban Magaz; directora, guionista y productora Dina Harovic; la actriz, productora y directora de fotografía Angélica Leiva y la actriz Rocío Sánchez.

Las personas interesadas en esta cuarta edición del Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar pueden obtener más información en la página web 'https://fes?valdecinedesorihueladelguadalimar.com/'.

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