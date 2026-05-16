Sorihuela del Guadalimar (Jaén) celebrará su IV Festival de Cine del 8 al 13 de junio con la proyección de 31 cortos

Detalle del cartel del IV Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar. - FCSG

SORIHUELA DEL GUADALIMAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El IV Festival de Cine del Sorihuela del Guadalimar (Jaén) se celebrará entre los próximos 8 y 13 de junio, cuando se proyectarán los 31 cortometrajes seleccionados de entre los más de 400 inscritos.

Además, la programación incluye diferentes actividades paralelas y la tercera edición del Encuentro sectorial del audiovisual 'Creando en Sorihuela del Guadalimar'.

Desde la organización de esta cita, que cuenta con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento, se ha puesto de relieve "la gran calidad" de los cortometrajes que se han presentado, lo que ha hecho "muy difícil la selección" que finalmente compiten en tres secciones: nacional, provincial y Aamm (valores de igualdad).

En el primer apartado, participan 16 trabajos: 'Leonardo', de Meka Ribera y Álvaro G. Company: 'Davi', de Julia González; 'Todo lo que perdimos', de Belén Mayordomo; 'Macarena, una comedia espiritual', de Nazaret Beca y Rodrigo Sancho; 'Un buen salvaje', de Joan Vives; 'Ya nos tocaba', de Ángela Conde, y 'Conexiones Inesperadas', de Óscar Toribio.

También compiten en esta sección, 'Perromaquia', de Borja López; 'Te dejo el mar', de Alfredo Andreu Ríos; 'Una vocal', de Polo Menárguez; 'Te escuchan', de Sergio Montes; 'La Cámara', de Carlos Clavijo; 'Pordentro', de Álvaro G. Company y Mario Hernández; 'Tinieblas', de Raúl Cerezo y Carlos Moriana; 'Press Banca', de Ceres Machado, y '¡Hasta enterrarlos!, de Marco Araujo.

En la sección provincial, se han escogido los cortos '¿Qué comen los dragones?', de Álvaro León; 'Por las venas', de Sebastián Haro y Beatriz Rojas; 'Zumbados', de Fran Expósito; 'El regalo', de Rosario Pardo; 'IA', de Jesús Graván; 'A través de mis ojos', de Carlos Mera; 'Olivos sangrientos', de Miguel Mendiola y Manuel Molina.

De la sección Aamma (valores de igualdad), forman parte 'Las malas', de Elisa Moreno ; 'As maos da pulpeira', de Silvia Cachafeiro; 'Efecto tortilla', de Pedro Sánchez; 'Sugar', de Pablo Arreba y Carlos Gómez-Trigo; 'Ausencia', de Bruno Rodríguez; 'Manadas alfa', de Concha Alonso; 'Segovia, de Pedro Rudolphi, y 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano.

PREMIOS

Los trabajos seleccionados optan a los siguientes premios: mejor cortometraje Nacional, dotado con 1.000 euros y trofeo; mejor corto provincial y mejor corto en valores de igualdad, con 500 euros y trofeo en cada caso; premio del público, dotado con 500 euros y trofeo; premio CSRTV, que supone la emisión en la RTVA, así como los galardones a mejor actriz y actor, que se reconocen con un trofeo.

El jurado está integrado por el productor Luis Manso; la guionista, directora y productora audiovisual Rocío Juárez; el director de El Blog de Cine Español y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Juan Francisco Pérez; la guionista y directora Rocío Sepúlveda, el director y guionista Esteban Magaz; directora, guionista y productora Dina Harovic; la actriz, productora y directora de fotografía Angélica Leiva y la actriz Rocío Sánchez.

Las personas interesadas en esta cuarta edición del Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar pueden obtener más información en la página web 'https://fes?valdecinedesorihueladelguadalimar.com/'.