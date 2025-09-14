Sorteo en Jaén de un cheque de 1.500 euros para dinamizar la actividad en el comercio de proximidad

JAÉN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Centro Comercial Abierto (CCA) Las Palmeras, de Jaén, sorteará un cheque de 1.500 euros, que el ganador deberá gastarse en una mañana con el objetivo de incentivar la actividad en los establecimientos tradicionales y de proximidad.

Es el premio de la campaña de dinamización comercial Compra Exprés que la citada entidad ha puesto en marcha este mes de septiembre con motivo de su vigésimo quinto aniversario.

En concreto, se desarrolla hasta el próximo día 30 y tiene como objetivo premiar la fidelidad de los clientes y dinamizar las compras en los comercios del CCA Las Palmeras. Pueden participar todas las personas que realicen compras superiores a diez euros en cualquiera de los comercios adheridos, según ha informado la entidad organizadora.

Cada compra dará derecho a una papeleta, que deberá cumplimentarse y depositarse, junto con el tique, en los buzones habilitados en estos seis establecimientos: Óptica Suárez (paseo de la Estación, 12), Saray (Virgen de la Capilla, 4), Zapatería Gutiérrez (plaza de los Jardinillos, 10) Paycar's (San Clemente, 9), Tata (Bernabé Soriano, 14) y Rosmar Hogar (La Parra, 1).

El sorteo se celebrará ante notario el 2 de octubre y el ganador se comunicará a través de los canales oficiales de la asociación. El premio será un cheque valorado en 1.500 euros y deberá canjearlo en la mañana del 9 de octubre, realizando sus compras en los establecimientos participantes del CCA Las Palmeras.

Las bases establecen que en la Compra Exprés solo se podrá adquirir un artículo por comercio con un precio máximo de 400 euros y que las compras deberán efectuarse entre las 10,00 y las 13,30 horas. Además, la persona afortunada podrá disfrutar de un vehículo MG durante un fin de semana.

Con esta iniciativa, subvencionada por la Junta de Andalucía y que tiene la colaboración del Ayuntamiento y de MG Fevimar, el CCA Las Palmeras conmemora 25 años de trayectoria "apoyando y promocionando al comercio de proximidad en Jaén".

"La campaña Compra Exprés supone una oportunidad para visibilizar a los comercios locales, atraer clientes y reforzar la vinculación con la ciudadanía", ha asegurado.