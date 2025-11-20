Subdelegación del Gobierno de Córdoba aborda con asociaciones agrarias el dispositivo de seguridad de campaña agrícola

Presentación del dispositivo de seguridad con el que cuenta la provincia de cara al desarrollo de la campaña agrícola 2025/2026, con visita del ministro de Agricultura, Luis Planas. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ramón María Clemente, han presentado este jueves el dispositivo de seguridad con el que cuenta la provincia de cara al desarrollo de la campaña agrícola 2025/2026, en una cita que ha contado con una visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Dicho dispositivo ha sido explicado durante el transcurso de una reunión con representantes de las asociaciones agrarias, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la Inspección de Trabajo, la Guardería Rural y representantes de almazaras y cooperativas en la provincia.

Durante el encuentro se han analizado las medidas adoptadas por la Guardia Civil para hacer frente a este tipo de hechos delictivos que, aunque en ocasiones son de pequeña cuantía, pueden suponer graves consecuencias para los propietarios por afectar al normal funcionamiento de las explotaciones agrícolas o ganaderas.

A esta finalidad contribuirá personal de Seguridad Ciudadana de las unidades distribuidas en la provincia, y además especialistas en Protección de la Naturaleza del Seprona, escuadrón de caballería de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, Unidad de Helicópteros, Equipo Pegaso y Agrupación de Tráfico. De las labores de investigación se encarga la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Áreas de Investigación y Equipos ROCA.

MEJORAR LA SEGURIDAD

El objetivo esencial de este operativo es mejorar los niveles de seguridad y para ello, se continúa intensificando la presencia de patrullas para vigilancia en caseríos, granjas, explotaciones agropecuarias, zonas de cultivo, plantas fotovoltaicas, etc.

Asimismo, se establecen operativos preventivos en franjas horarias de mayor incidencia de este tipo de delincuencia y se intensifican los puntos de verificación de personas y vehículos, así como inspecciones de establecimientos de compraventa de material usado.

El dispositivo se ha visto reforzado en los últimos años con Equipos ROCA, diseñados para combatir específicamente esta actividad delictiva, con los que se ha incrementado la seguridad de explotaciones mediante vigilancia permanente y mayor comunicación con colectivos afectados. En la provincia trabajan seis equipos, operativos en la campaña que se inicia.

REFUERZO EN INVESTIGACIÓN

Se han reforzado las labores de investigación, por lo que se ha potenciado la labor de obtención de información y elaboración de planes de inteligencia específica sobre estos delitos por las Unidades de Policía Judicial y Equipos ROCA.

Ha resultado fundamental la cooperación y trabajo conjunto con el sector agrícola y ganadero, y se continúa manteniendo contacto permanente con organizaciones agrarias y el resto de agentes del ámbito rural, como Guardas Rurales, guardas de caza y las policías locales.

En lo que va de año, se han efectuado más de 4.500 servicios de patrulla en entornos rurales relacionados con las explotaciones agrícolas y ganaderas para evitar la comisión de este tipo de infracciones penales.

Por otro lado, se ha insistido en la importancia de denunciar todos los hechos delictivos que se produzcan, a través de los diferentes canales que la Guardia Civil pone a disposición de los ciudadanos, así como se recomienda usar la app 'Alertcops', que permite enviar de forma inmediata la ubicación, imágenes o vídeos a la Central Operativa de Servicios (COS 062) de la Benemérita.

PLANAS VALORA EL TRABAJO

Al respecto, el ministro se ha acercado a saludar a los asistentes y agradecerles el trabajo de los implicados en los dispositivos para "mantener seguras las campañas agrícolas". Así, ha valorado el plan de prevención con "medidas de autoprotección y el apoyo de la administración".

La subdelegada del Gobierno ha destacado "el magnífico trabajo" de la Guardia Civil al velar por la seguridad en explotaciones agrarias y ganaderas. Además, ha subrayado "la excelente disposición y colaboración de las asociaciones agrarias y ganadera en la lucha por conseguir que las infracciones se mantengan en niveles similares a campañas anteriores".

También, ha reafirmado "el compromiso" del Gobierno con el ámbito rural, que "está atento a sus demandas y adopta las medidas necesarias para solventarlas". "Un compromiso prioritario porque cuidando el mundo rural, estamos fijando la población al territorio, creando empresas y generando riqueza", ha afirmado.

Además, ha valorado la iniciativa de la Comandancia de la Guardia Civil de organizar jornadas formativas con consejos reguladores de Denominaciones de Origen Protegida de la provincia y otras instituciones, para profundizar en la labor del Cuerpo en defensa de la propiedad industrial y resaltar el papel de las DOP en generar riqueza en el territorio.

INTENSIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN

En relación a lo anterior, la Guardia Civil ha informado de la intensificación de servicios para proteger los productos de calidad diferenciada, en colaboración con inspectores del Servicio de Inspección Agroalimentaria de la Junta de Andalucía y consejos reguladores de las DOP, que harán inspecciones conjuntas en establecimientos e instalaciones de la cadena productiva, con el fin de evitar fraude y prácticas irregulares que puedan poner en riesgo la salud de consumidores.

Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia ha señalado que "la finalidad fundamental de este operativo es mejorar niveles de seguridad en ámbito rural". Para lograrlo, el trabajo de la Guardia Civil se centra en "el aumento de la eficacia de la lucha contra este tipo de delincuencia, el impulso de la presencia de Guardia Civil en zonas rurales y seguir consolidando el nivel de colaboración y participación alcanzado con los actores implicados en la campaña agrícola".

Además de las acciones preventivas, se realizará una intensificación de la inspección en fincas y en primeros escalones de comercialización de la aceituna, así como en establecimientos de compra.

Por su parte, el teniente coronel jefe de Operaciones, Emilio Muñoz, ha destacado en el ámbito de las nuevas tecnologías las tablets con las que ya cuentan todas las patrullas de la Guardia Civil para consultar las bases de datos del Cuerpo en tiempo real, así como otras fuentes de información necesarias para comprobar la legalidad del producto transportado, además de mayor empleo del Equipo Pegaso, que ha visto incrementado el número de drones que serán empleados en tareas de seguridad ciudadana ante la campaña de aceituna.

BALANCE ENERO-AGOSTO

Las cifras de criminalidad en el período que se analiza disminuyeron en lo que respecta a las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas en más de 22%, con respecto al año anterior. Asimismo, en dicho período se llevaron a cabo más de 60 inspecciones en explotaciones agrícolas y ganaderas. La tasa de esclarecimiento de este tipo de hechos delictivos se ha situado en torno a 25%, unos cinco puntos por encima de la campaña pasada.

En lo que va de año, se ha detenido/investigado a más de cien personas; se han mantenido más de 25 reuniones con colectivos agrícolas y ganaderos, y se han realizado más de 4.200 puntos de identificación de personas y vehículos.

En la pasada campaña de la aceituna, se ha experimentado un descenso de los hechos de sustracción de aceitunas en un 3,55%. En cuanto al fruto sustraído, se han recuperado más de 37 toneladas, lo que supone el 22% del total del producto sustraído.

Durante la pasada campaña se ha incidido en el control de los puntos de compra de aceitunas, que han dificultado que los autores de estos hechos puedan vender con facilidad el fruto sustraído, a la vez que se han intensificado los contactos con asociaciones agrarias y otros colectivos para concienciar a los agricultores de la necesidad de denunciar las sustracciones que se produzcan.