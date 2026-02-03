La Subdelegación del Gobierno en Córdoba refuerza la coordinación institucional ante la borrasca

El Bulevar Gran Capitán de Córdoba con el paso de la borrasca Kristin, con paraguas rotos en el suelo por las fuertes rachas de viento. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha acogido este martes una reunión de coordinación presidida por la subdelegada, Ana López, en la que han participado los principales responsables de la Administración General del Estado (AGE) en la provincia, con el objetivo de analizar la evolución de los acontecimientos meteorológicos derivados de la borrasca que actualmente está afectando al territorio.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la estrecha coordinación y cooperación que se ejerce desde la Subdelegación del Gobierno, "garantizando una actuación conjunta, eficaz y permanente entre los distintos organismos de la Administración General del Estado, así como con el resto de administraciones implicadas, siempre desde el máximo respeto a las competencias de otras instituciones".

Al respecto, López ha insistido en "la comunicación permanente entre los agentes implicados para disminuir los tiempos de actuación y evitar cualquier tipo de peligro poniendo el foco en la seguridad de los ciudadanos".

En este contexto, se ha destacado que "los servicios públicos de ámbito nacional, en especial las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encuentran plenamente preparados y operativos, manteniendo una coordinación constante con los servicios de emergencia y Protección Civil de otras administraciones, con el fin de prevenir riesgos y dar una respuesta rápida y eficaz ante incidencias que pudieran producirse".

Además, ya se han realizado actuaciones como desembalses por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o la instalación de paneles móviles en carreteras secundarias con el objeto de comunicar a la ciudadanía incidencias de relevancia.

Asimismo, la subdelegada ha destacado que los canales oficiales y redes sociales --@subdelegaciongobiernocordoba en Instagram, @SubdeGobCordoba en X y Facebook-- se mantendrán activos para ofrecer información sobre avisos, recomendaciones y cualquier novedad relevante relacionada con la evolución del episodio meteorológico.

El comité de coordinación permanecerá en contacto de forma permanente mientras persista esta situación, evaluando la evolución de la borrasca y actualizando, en su caso, las recomendaciones dirigidas a la población, a la que se le solicita "prudencia y que siga en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencia".

A la reunión han asistido además de la subdelegada, la comisaria principal, jefa provincial de la Policía Nacional; el teniente coronel, jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil; el comisario, jefe provincial de Operaciones de la Comisaría de Policía; el ingeniero jefe de la Unidad de Carreteras; la jefa provincial de Tráfico; el jefe de Zona de Córdoba; la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; el jefe de Gabinete; la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno; la jefa de la Unidad de Protección Civil, y personal técnico de la Inspección de Telecomunicaciones de Córdoba.