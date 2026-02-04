La Subdelegación del Gobierno en Jaén refuerza el dispositivo de coordinación ante el temporal y apela a la prudencia

Dos agentes de la Guardia Civil observan una vía afectada por el agua en la provincia de Jaén. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Jaén mantiene activado un dispositivo especial de seguimiento, vigilancia y coordinación con motivo del episodio de lluvias intensas que afecta a la provincia en el marco de la borrasca Leonardo, al tiempo que ha apelado a la prevención y la prudencia de la ciudadanía.

"La actuación en la provincia se desarrolla en coordinación permanente con el resto de administraciones y con los dispositivos estatales movilizados en Andalucía, siguiendo las directrices marcadas por la Delegación del Gobierno en Andalucía y adaptándonos en todo momento a la evolución de la situación y las competencias de cada organismo", ha explicado este miércoles en una nota el subdelegado, Manuel Fernández.

En este contexto, ha indicado que "se llevó a cabo el desalojo efectivo de las urbanizaciones de los Puentes", en la capital jiennense, activado en el marco del Plan de Emergencia por Inundaciones de Andalucía.

Esta actuación se suma a los desalojos realizados en distintos puntos de la comunidad autónoma por el servicio de emergencias 112, con el envío de los correspondientes avisos Es-Alert, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas.

Con respecto a la red viaria, las lluvias han provocado cortes al tráfico en numerosas carreteras jiennenses, tanto de la red principal como secundaria. Afectan, entre otras, a vías de los entornos de Cambil y Huelma, Carchelejo, Marmolejo, Mengíbar, Mogón, Linares, Torres de Albanchez, Los Villares, Escañuela, Lopera, Quesada y Alcalá la Real, así como a distintos tramos de carreteras nacionales, autonómicas y provinciales.

Estas afecciones están siendo gestionadas de manera coordinada por los organismos competentes, con señalización, control del tráfico y habilitación de desvíos cuando ha sido necesario.

CORTE EN LA A-44 EN CAMPILLO DE ARENAS

Entre las últimas incidencias registradas, figura un suceso de nivel negro en la red viaria de la provincia: el corte total de la autovía A-44 a la altura del punto kilométrico 69, en el término municipal de Campillo de Arenas, en sentido Motril, debido a desprendimientos en la calzada. Actualmente, está interrumpida completamente la circulación en ese tramo y se habilitarán próximamente trayectos alternativos.

El subdelegado ha destacado que "los dispositivos de emergencia y seguridad están trabajando de forma continua y coordinada en la provincia, con la participación de la Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y el resto de servicios de emergencia".

Igualmente, ha querido poner en valor el trabajo que están desarrollando los alcaldes y alcaldesas de los municipios especialmente vulnerables al riesgo de inundación, así como la labor de las policías locales, que están desempeñando un papel clave en las tareas de prevención, información a la ciudadanía y apoyo a los dispositivos de emergencia.

Este dispositivo provincial se integra en el despliegue global del Gobierno de España en Andalucía, que cuenta con cerca de 6.000 efectivos de distintos organismos y cuerpos estatales, en coordinación permanente con la Junta de Andalucía tras la activación del nivel 2 de emergencia. En este contexto, la Unidad Militar de Emergencias (UME) está activada también para intervenir en la provincia de Jaén.

CASI UN 40% MENOS DE DESPLAZAMIENTOS

Por otra parte, Fernández ha afirmado que, durante el día de hoy, los desplazamientos en la provincia han descendido en más de un 39 por ciento. Un dato que, a su juicio, refleja "la respuesta responsable de la ciudadanía a las recomendaciones de limitar la movilidad y evitar desplazamientos innecesarios".

En este punto, ha incidido en el llamamiento a la población para que extreme la precaución, limite los desplazamientos y actividades al aire libre en las zonas más afectadas y siga en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.

"Las previsiones de Aemet indican que las lluvias continuarán y que incluso podría entrar un nuevo frente durante el fin de semana", ha manifestado Fernández, quien ha insistido en mantener todas las medidas preventiva.

Por último, ha reiterado la "total disposición del Gobierno de España, la máxima colaboración institucional y la coordinación permanente para proteger a la ciudadanía y adaptarse en todo momento a la evolución de la emergencia".