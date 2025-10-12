El subdelegado del Gobierno en Jaén valora a la Guardia Civil como el "auténtico guardián" de la provincia

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, durante su intervención en el acto institucional celebrado en la Plaza de Santa María con motivo de la Festividad de la Virgen del Pilar. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado este domingo, 12 de octubre, la "estrecha" vinculación de la Guardia Civil con la ciudadanía, una relación que convierte a este cuerpo en el "auténtico guardián de nuestra provincia".

Durante su intervención en el acto institucional celebrado en la Plaza de Santa María con motivo de la Festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, y coincidiendo con el 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén, Fernández ha subrayado que la presencia "constante" de la Benemérita en los pueblos, carreteras, campos, olivares y espacios naturales es "garantía de tranquilidad y convivencia" para todos los jiennenses.

Según ha comunicado la Subdelegación del Gobierno en Jaén en una nota, Fernández ha agradecido a todos los que forman la Comandancia de Jaén, cuya "profesionalidad, valentía y entrega diaria" permiten "disfrutar de una provincia segura, en paz y con libertad", y ha denominado "héroes anónimos" a las familias de los agentes por su "apoyo constante y sacrificio silencioso".

Además, ha remarcado la colaboración con otros cuerpos y estamentos, como Policía Nacional, Unidades Adscritas, Policías Locales, el Ministerio Público y los estamentos judiciales, "que hacen posible este resultado", y ha considerado a la Guardia Civil como "la custodia de nuestra tierra, de nuestras familias y de nuestro patrimonio natural y cultural". Durante el acto, Fernández ha valorado la labor del teniente coronel jefe de la Comandancia y ha reconocido su "liderazgo, cercanía y capacidad de coordinación" como "clave" para mantener la eficacia y prestigio del cuerpo.

El subdelegado del Gobierno ha felicitado a los condecorados y ha señalado que estos reconocimientos son "la personificación de los valores que distinguen al Instituto Armado" y un ejemplo de "compromiso con los derechos humanos" y con "la convivencia democrática".

En este sentido, el representante del Ejecutivo ha informado que la Comandancia de Jaén ha realizado "más de 96.000 servicios" durante este año y ha rescatado a "miles de ciudadanos". Además, ha resaltado la "apuesta" del Gobierno de España por "modernizar y fortalecer la Guardia Civil" mediante un modelo de seguridad integral impulsado desde 2018 y a través de la Oferta de Empleo Público --con 3.118 plazas para la Guardia Civil en 2025--, lo que ha permitido que la Academia de Baeza "reciba a 2.878 alumnos".

Por último, el subdelegado ha incidido en el "impulso" a la Academia de la Guardia Civil en Úbeda, donde se invierten "750.000 euros en la reapertura parcial de aulas, vestuarios y oficinas", que permitirán formar "hasta 400 suboficiales", junto con otros 700.000 euros aportados por la Diputación Provincial "para rehabilitar estancias". Así, ha valorado el "compromiso del Gobierno de España con la igualdad y la diversidad en la Guardia Civil", y ha destacado que el Ejecutivo "seguirá trabajando para eliminar barreras y garantizar la plena integración femenina en todos los niveles y responsabilidades".