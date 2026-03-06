El subdelegado en Jaén destaca los 1.137 millones destinados por el Gobierno a investigación contra el cáncer desde 2018

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández (5i), en la inuaguración del congreso. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado que esta administración "ha destinado 1.137 millones de euros desde 2018 a proyectos de investigación e innovación contra el cáncer, para mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y los tratamientos".

Así lo ha indicado este viernes antes de asistir a la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares, organizado por la AECC en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos.

Fernández ha afirmado que ese "compromiso inversor solo es posible porque este Gobierno está convencido y defiende la inversión pública sanitaria frente a aquellos que ven en la sanidad una oportunidad para hacer negocio". En este punto, ha precisado que, desde 2018, la inversión en sanidad pública ha subido un 45 por ciento, según ha informado la Subdelegación.

Sobre esta dualidad entre la sanidad pública o "el negocio de la sanidad", ha declarado que "no hay más que dos caminos", se esté en el territorio que se esté: "priorizar a las personas o priorizar el negocio". "Y el Gobierno de España no lo duda porque nuestra prioridad son las personas", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido que está invirtiendo "más que nunca" para la lucha contra el cáncer y ha subrayado el compromiso con las personas que la padecen. Por ello, ha alabado "este fortalecimiento de la ciencia" y, por tanto, también del sistema de sanidad público, "que se alimenta de ella".

Por otra parte, el subdelegado ha explicado que de ese esfuerzo inversor también se beneficia la provincia de Jaén con el Plan de Recuperación del Gobierno de España, que hasta el momento ha movilizado en "más de 550 millones de euros".

De esta cantidad, ha resaltado los "cerca de 100 millones en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales", con resultados "igualmente transformadores": han permitido mejorar las instalaciones y servicios de los hospitales de Linares, Úbeda, Andújar, y el Universitario de Jaén; la construcción de nuevos centros de salud en Jaén capital, Alcalá la Real y Mancha Real, o construir y adaptar residencias para mayores y personas con discapacidad en más de una decena de municipios jiennenses.

"Todo ello mejora directamente la calidad de vida de miles de jiennenses, especialmente en zonas rurales donde estas infraestructuras son esenciales", ha declarado Fernández.

Igualmente, ha aludido a la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que prepara el Gobierno, cuyo objetivo es reforzar y "blindar" la sanidad pública y "garantizar que la gestión pública sea la forma principal de gestionar hospitales y servicios sanitarios".

Se ha detenido, además, en la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobada hace cinco años, y que será evaluada en este 2026 para detectar brechas y reforzar su implementación. En paralelo, España ha asumido "un papel protagonista" en el espacio europeo de lucha contra el esta enfermerdad.

Actualmente, lidera la primera ola de certificación de la Red Europea de Centros Integrales de Cáncer (EUnetCCC), con 14 centros piloto en marcha, el mayor número de toda la UE. "Esta acción conjunta busca armonizar estándares de calidad, fomentar la investigación traslacional y garantizar atención excelente en todos los territorios", ha recordado.

Para ello, el Ministerio de Salud ha transferido un millón de euros a las comunidades autónomas, apoyando su implantación y conexión con los estándares europeos. Además, el Ministerio trabaja en el Documento de Desarrollo 2026-2030 de la Estrategia de Cuidados Paliativos del SNS, que orientará las actuaciones en esta materia durante los próximos años.