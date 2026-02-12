El subdelegado en Jaén se reúne con las organizaciones agrarias para una primera estimación de daños por el temporal

Reunión con las organizaciones agrarias de la provincia de Jaén para evaluar daños - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha mantenido un encuentro con las organizaciones agrarias para realizar una primera evaluación de los daños provocados por los últimos temporales en la provincia y que han dejado una situación "tremendamente complicada".

Fernández ha estado acompañado por el presidente de UPA, Cristóbal Cano; el gerente de Cooperativas Agroalimentarias, Antonio Guzmán; el secretario de organización de COAG, Ignacio Rojas, y el técnico de Asaja, José Ramón Pons.

Durante la reunión, el subdelegado ha agradecido el "análisis riguroso y crítico" de las organizaciones y ha subrayado la necesidad de coordinación entre administraciones para ofrecer "respuestas rápidas y diligentes" ante una situación que ha calificado de "tremendamente complicada".

Fernández ha avanzado que el Gobierno de España trabaja ya en la definición y estructuración de ayudas, cuya cuantificación y financiación comenzarán a concretarse en el próximo Consejo de Ministros, con el objetivo de que lleguen "cuanto antes" a los afectados.

Asimismo, ha apuntado que la Subdelegación está reforzando medios personales y materiales para agilizar su tramitación. Entre las prioridades, Fernández ha señalado a las infraestructuras agrarias, especialmente los caminos rurales y los sistemas de regadío, además de las afecciones en vías como la A-4.

Por último, ha indicado que una vez finalice este episodio meteorológico, se realizará una evaluación más exhaustiva de los daños.