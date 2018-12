El 'Sueldazo' de la ONCE reparte 440.000 euros en Córdoba

ONCE

16/12/2018

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dado uno de los 'Sueldazos', que ofrece 2.000 euros al mes durante diez años, a una persona de Córdoba --240.000 euros en total--, y ha repartido otros 200.000 euros entre otros diez vecinos de la capital.

Así pues, la fortuna de la ONCE ha vuelto a fijarse en Andalucía un día después de que el 'Eurojackpot' y el 'Cuponazo' de la ONCE hayan repartido 19 millones de euros entre dos acertantes de Málaga y Coín (Málaga), según ha reseñado la ONCE en un comunicado este domingo.

María del Carmen Ferrer ha sido la cuponera que ha vendido el 'Sueldazo' en Córdoba, en concreto, en la localidad de El Pireo, donde ha asegurado que el hecho le ha provocado "una alegría muy grande". "Qué Navidad más buena va a tener el que le haya tocado", ha manifestado Ferrer, trabajadora de la ONCE desde hace once años.

La compañía ha señalado que la cuponera participa este domingo en el almuerzo que ha organizado en Aguilar de la Frontera (Córdoba) para celebrar esta Santa Lucía de los 80 años de la ONCE en la que van a participar 650 afiliados y trabajadores de la organización.

Por su parte, Rafael Cobos, vendedor desde 1999, ha repartido los otros 200.000 euros con diez cupones premiados con 20.000 euros a las cinco cifras en su quiosco ubicado en El Zoco. "Estupendo, estupendo, genial", ha comentado cuando le confirmaron que había repartido este premio. "Está muy bien dar una alegría a los clientes en vísperas de Navidad. Cualquier época es buena para dar premios, pero en estas fechas, mucho mejor", ha asegurado.

El sorteo del 15 de diciembre ha estado dedicado a Portugal dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a la solidaridad con los países de Iberoamérica y ha repartido el resto de premios entre Canarias, Cataluña y Murcia.