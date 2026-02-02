Sumar pide una Medalla de Andalucía para Amama por su "contribución a alertar de fallos" en cribados de cáncer

Reunión de representantes de Movimiento Sumar Andalucía y la asociación Amama. - MOVIMIENTO SUMAR ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Andalucía ha propuesto que se reconozca a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) con una de las medallas que la Junta concede anualmente con motivo del día de Andalucía, que se conmemora cada 28 de febrero. En concreto, plantea que se le distinga con una medalla en la categoría de 'Investigación, Ciencia y Salud' "por su atención integral, el acompañamiento psicosocial y la defensa de los derechos sanitarios de las mujeres andaluzas, pero, especialmente, por su contribución decisiva al alertar de fallos estructurales en el sistema sanitario andaluz".

Así se recoge en un comunicado difundido este lunes por Movimiento Sumar Andalucía en el que desde dicha organización reivindican que Amama desarrolla desde hace décadas programas estructurados de apoyo psicológico, emocional y social a mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y a sus familias, además de "impulsar campañas de prevención, sensibilización y educación en salud orientadas a la detección precoz y a la reducción de desigualdades sanitarias".

Su enfoque incorpora "de manera central la perspectiva de género y los cuidados, atendiendo al impacto específico de la enfermedad en la vida personal, laboral y socioeconómica de las mujeres", según valoran también desde Movimiento Sumar Andalucía.

En esta línea, la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía y parlamentaria autonómica del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha defendido que "reconocer a Amama es reconocer a miles de mujeres que han transformado el dolor en organización, apoyo mutuo e incidencia pública".

Además, ha sostenido que esta propuesta "es también un mensaje claro de qué modelo de Andalucía defendemos: una tierra que cuida, que protege la salud pública y que sitúa la dignidad de las personas en el centro de las políticas", ha remachado.

Por su parte, la diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, destaca que "Amama ha desempeñado un papel muy relevante en la defensa del acceso equitativo a pruebas diagnósticas, tratamientos y seguimiento clínico, visibilizando desigualdades territoriales y socioeconómicas, y contribuyendo a la mejora de la calidad asistencial en la sanidad pública".

La también vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados ha defendido además que Amama "no sólo acompaña a las mujeres en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, sino que también ha sido valiente a la hora de señalar fallos estructurales del sistema sanitario para que no se repitan". "Han salvado vidas", ha incidido en alusión a los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza.

Desde Movimiento Sumar Andalucía se destaca también el "impacto territorial" de la entidad a la que se quiere premiar, su colaboración con hospitales, administraciones y entidades sociales, y su "capacidad para fortalecer el tejido comunitario y el voluntariado en distintos municipios andaluces". Todo ello, en palabras de Esperanza Gómez, convierte a Amama "en un ejemplo de buenas prácticas en humanización de la atención sanitaria y defensa de los derechos de las pacientes".