Supermercados andaluces aprecian mayor demanda por la "psicosis" del coronavirus y niegan desabastecimiento

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) ha expresado que en Andalucía se ha registrado desde este martse un aumento en la demanda de los supermercados debido a la "psicosis colectiva" derivada por las posibles consecuencias y medidas restrictivas para hacer frente al coronavirus, a la par que ha asegurado que "el abastecimiento está garantizado".

En declaraciones a Europa Press, el secretario general técnico, Álvaro González, ha explicado que no se puede negar el "incremento significativo de la demanda" en Andalucía, donde en determinados puntos las compras se han "duplicado" desde la tarde de este pasado martes, situación que ya se dio en Madrid tras el anuncio de medidas por parte del Gobierno central y autonómico.

Esta "psicosis colectiva", ha apuntando, "carece de razón lógica" y se debe al "miedo". Pese a ello, ha incidido en que "no hay desabastecimiento" en los supermercados de la región aclarando además que la reposición de stock se produce en "un máximo de 24 horas". "Se está produciendo una mayor demanda en productos de higiene personal, como jabón y geles desinfectantes, papel higiénico o guantes de latex, y en productos no perecederos pero se está atendido esa mayor rotación con normalidad", ha incidido.

El representante de CAEA ha lanzado un mensaje de "máxima tranquilidad y normalidad" dado que "no hay motivo para alarmas porque no se esperan problemas de desabastecimiento". "No es necesario hacer compras extraordinarias más allá de las compras habituales. Los supermercados son establecimientos de servicios básicos de primera necesidad que están trabajando a pleno rendimiento y tienen capacidad suficiente y las máximas garantías para dar respuesta a las necesidades que se presenten", ha insistido.

REFUERZO DE TURNOS

Para hacer frente a los incrementos de la demanda, González ha comentando que se han reforzado los puestos clave y sus funciones y los turnos "en caso de necesidad" así como se ha apostado por la "máxima conexión y coordinación con los eslabones precedentes de la cadena para atender a las necesidades que pudieran surgir y a la mayor rotación de productos".

Desde el punto de vista laboral, ha continuado, "se están siguiendo los protocolos y procedimientos en relación con las medidas de prevención de riesgos laborales, pactados por los representantes de la empresa y de los trabajadores y validados por el Ministerio de Sanidad y el de Trabajo".