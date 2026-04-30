Sur Acoge cifra en más de 8.000 las solicitudes que ha atendido de migrantes que quieren acogerse a la regularización

Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización administrativa en Sevilla. A 20 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sur Acoge --la antigua Andalucía Acoge-- ha cifrado este jueves en más de 8.000 las solicitudes que ha atendido de migrantes que quieren acogerse a la regularización extraordinaria que ha abierto el Gobierno de España. La entidad ha recordado que "este proceso está suponiendo un esfuerzo muy importante para algunas entidades sociales, que están ofreciendo información, apoyo y acompañamiento a miles de personas sin contar con una financiación específica".

En una nota de prensa, Sur Acoge ha reconocido que la regularización "está siendo posible gracias a la implicación de cientos de voluntarios y de los equipos profesionales de las asociaciones, que están redoblando su trabajo, lo que demuestra que existe una ciudadanía implicada por los derechos de los migrantes como parte de la comunidad". Por ello, ha considerado "fundamental" que las administraciones públicas y, especialmente, los ayuntamientos doten de recursos "suficientes" y "circuitos claros de atención" a los servicios sociales. En este sentido, Sur Acoge ha confiado en que el acuerdo recientemente firmado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio contribuya a "clarificar procedimientos" y facilitar una respuesta "más homogénea" en los municipios.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado de "hito fundamental y muy demandado" por colectivos y empresas el proceso de regularización extraordinaria de alrededor de 600.000 migrantes que ya "contribuyen" en España al trabajar en sectores como la agricultura, los servicios y la ayuda a domicilio. Oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comienzan a atender presencialmente a los interesados en este proceso. Las citas presenciales se atienden en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

En el caso de Andalucía, en la comunidad hay 96 oficinas ofreciendo este servicio, lo que la coloca como la segunda de España, detrás de Madrid (73) y por delante de Cataluña (55) en número de sedes que están dentro del operativo administrativo de esta regularización extraordinaria, tal como figura en el listado completo de oficinas que ya se puede consultar en la web del Ministerio de Inclusión Social.

Por provincias, en Almería hay trece oficinas repartidas entre la capital, Roquetas de Mar y El Ejido; en el caso de Cádiz, son 16 entre la capital, Algeciras, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, La Línea de la Concepción, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda; en Córdoba, con seis en la capital; en Granada, son seis entre la capital y Motril; en Huelva, cuatro, todas ellas en la capital; en Jaén, cuatro, repartidas entre la capital y Linares; en Málaga son 28, repartidas entre la capital, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Torremolinos. Por último, en Sevilla son 19 en la capital, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Utrera.