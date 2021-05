Susana Díaz: "No tengo BOJA ni BOE, sino esfuerzo, responsabilidad, honestidad y mucho trabajo"

MARACENA (GRANADA), 12 May. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a las elecciones primarias y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido que "no tengo BOJA ni BOE, sino esfuerzo, responsabilidad, honestidad y mucho trabajo: eso es lo que van a encontrar en esta candidatura, gastar suela y comprometernos con la gente". Así, ha afirmado que "mi único compromiso es que se pongan al frente del PSOE a los mejores y hacerlo también cuando volvamos al Gobierno andaluz".

En este sentido, Díaz ha señalado que "haciendo kilómetros por toda Andalucía he visto que hay muchísimo talento en la organización, gente que no ha tenido cargos de responsabilidad pero que tiene una valía y una capacidad enorme". Por eso, la socialista ha pedido a los militantes del PSOE de Andalucía que "me apoyéis y me ayudéis para abrir una etapa donde los dirigentes estén al servicio de los militantes, que seamos nosotros los que tengamos que ir a las casas del pueblo a rendir cuentas".

Durante una asamblea abierta con militantes del PSOE de Maracena, a la que han concurrido más de 150 personas, Díaz ha defendido que el PSOE de Andalucía "está preparado para volver a gobernar la Junta" y ha retado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que "convoque cuando quiera porque vamos a ganar las próximas elecciones en Andalucía".

Sobre el proceso de elecciones primarias, Díaz ha llamado a "respetarnos" y ha señalado que, "aunque hay compañeros que defendemos proyectos diferentes dentro del PSOE, lo más importante es que compartimos los valores de nuestro partido". Así, ha recordado que "todos los días, pueblo a pueblo, comparto ideas, proyectos y reflexiones con mis compañeros, pero debatir solo debato con la derecha".

Con todo, Susana Díaz ha afirmado que "tengo vocación de servicio y sigo emocionándome cuando pido la confianza a mis compañeros. Vengo sin mochila, libre de peaje y sin deberle nada a nadie". Por todo ello, ha animado a la militancia del PSOE de Andalucía a "que me acompañéis, que estéis a mi lado porque nuestro objetivo es volver al gobierno para la gente, para hacer las cosas de otra manera".

Tras la comparecencia de Maracena, Díaz cierra este miércoles la jornada de tres días por la provincia de Granada con un acto en Pulianas.