Susana Díaz tras las palabras de García Egea: "La derecha intenta manchar a Andalucía" ante su "expectativa de no ganar"

Publicado 18/10/2018 15:09:59 CET

Subraya que García Tejerina no ha emitido "ninguna rectificación" tras su "barbaridad" sobre la educación en Andalucía

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha lamentado este jueves que la "derecha", cuando "tiene expectativa de no ganar" las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, "intenta manchar a Andalucía".

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Díaz ha reaccionado así después de que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, haya asegurado este jueves que los andaluces "no tienen culpa de tener un Gobierno" en la Junta de Andalucía que "se gasta más" en prostitución que en educación.

García Egea ha querido salir así en defensa de la exministra Isabel García Tejerina, quien previamente había señalado que "en Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León".

Ante las palabras de García Egea, Susana Díaz ha respondido que, "cuando la actitud de alguien que está pidiendo representar a los ciudadanos es esa, habla por sí misma", y ha señalado que "el grado de desesperación de la derecha en Andalucía está llegando a ser infame".

Ha incidido además en que "insultar a esta tierra, ofenderla, no es la manera de pedir la confianza de nuestra tierra", y ha agregado, en alusión a los dirigentes 'populares', que "si de verdad no conocen" Andalucía, y "no tienen interés en saber cómo es" esta comunidad, "al menos que no insulten, que no ofendan" a una tierra que "afortunadamente es lo que los andaluces han trabajado", según ha comentado.

"Cuando uno tiene expectativa de no ganar, intenta manchar a Andalucía, y me parece que no es lo que merecemos los andaluces", ha continuado Díaz, que ha apostillado que ese "es el camino que desgraciadamente la derecha siempre ha tenido con Andalucía".

"IGNORANCIA Y MALA FE"

De igual modo, la presidenta andaluza ha señalado que tras las palabras de Tejerina atisba "ignorancia, desconocimiento de lo que es Andalucía, clasismo", y mirar "con desprecio a esta tierra, tocando además lo más sensible que tenemos, que son nuestros niños", y además aprecia también "mala fe".

Díaz ha realizado estas declaraciones tras visitar un centro educativo de Archidona (Málaga) que ha visitado este jueves y que es "una referencia en educación en valores", y donde "niños de diez años están aprendiendo a ser emprendedores", según ha comentado la presidenta.

Además, ha señalado que los niños de los que habla Tejerina son "los que construyen Airbus que se ensamblan en Toulouse (Francia), los que operan en los hospitales tocando el saxo para no tocar las capacidades musicales de quien se somete a esa operación", o "los que son una referencia de la 'marca España' en el sector agroalimentario en el mundo".

"De fondo" de las palabras de la exministra, según Díaz, "hay una visión clasista de desprecio a Andalucía que ha tenido la derecha siempre, que se acentúa en las etapas electorales, y que está alimentada por la mala imagen que la propia derecha en Andalucía cultiva y traslada fuera de esta tierra".

"NINGUNA RECTIFICACIÓN"

De igual modo, la presidenta de la Junta ha llamado la atención acerca de que "no ha habido ninguna rectificación" por parte de García Tejerina en las declaraciones que la exministra ha pronunciado en los pasillos del Congreso tras la entrevista en televisión en la que ha realizado sus polémicas palabras sobre el sistema educativo.

Susana Díaz ha subrayado que en las palabras de la exministra "no ha habido ninguna referencia a arrepentirse ni a corregir la barbaridad que ha soltado del sistema educativo andaluz, de los niños, de los 100.000 docentes que todos los días transfieren conocimiento, moldean a los niños y garantizan la igualdad de oportunidades".

La presidenta andaluza también ha querido dejar claro que el Informe PISA "no ha valorado" lo que ha comentado García Tejerina, y ha aludido a elementos "objetivos" como el índice de repetición en Educación Primaria, que en Andalucía es de "2,5", mientras que en Castilla y León es de "4,3", o el de comprensión lectora en Andalucía, que "dice que los niños andaluces están por encima de la media europea y en el nivel de la media española".

La dirigente socialista ha insistido en señalar que "esto de despreciar a Andalucía, de mirar a esta tierra con desdén, por encima del hombro, ha sido una práctica habitual de la derecha, que toma más temperatura cada vez que se acerca un periodo electoral", según ha comentado.