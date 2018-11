Susana Díaz ve un "disparate" hablar de "indultos sí o no" y pide que se deje trabajar a la Justicia

Publicado 05/11/2018 13:52:49 CET

LONDRES, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este lunes que es un "disparate" entrar en debate sobre "indultos sí o no" que gira en torno a los políticos independentistas presos cuando "todavía hay un proceso abierto" sobre este tema. Así, ha solicitado que se deje trabajar a la Justicia y se "respete" su labor dejando de hablar sobre lo que tiene que pasar o no cuando concluya el juicio contra los líderes independentistas.

En declaraciones a los periodistas en Londres, donde ha acudido a inaugurar el expositor de Andalucía en la feria World Travel Market (WTM), ha señalado que el debate en torno a los indultos le parece "un disparate y una barbaridad" porque "cuando hay un procedimiento abierto, que no se respete" el trabajo de la Justicia puede "deteriorar" la imagen de la misma.

"Que no se esté respetando y se hable de lo que tiene que pasar o no después de un juicio me parece que deteriora la imagen de la Justicia, al final ese desprestigio de las instituciones es mala para la democracia y mala para la sociedad española", ha explicado la presidenta, quien ha insistido en que es una "barbaridad" que "se esté hablando de indulto sí o indulto no".

A su juicio, lo que hay que hacer es "dejar trabajar con el respeto que se merece a la Justicia" que "ha estado en todo momento en la defensa de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho". En este punto ha explicado que cuando hubo quienes "se saltaron la Constitución en el Parlamento de Cataluña" ella misma dijo que el artículo 155 "tenía que haberse aplicado antes" mientras "otros bajaban la cabeza y miraban para otro lado".

"La Justicia actuó correctamente entonces, después del 1 de octubre también y ahora merece respeto y dejar que las administraciones de la Justicia pongan las cosas en su sitio", ha concluido la presidenta, aunque ha añadido que el "respeto" al Estado de Derecho es "la mayor fortaleza" que tiene que tener una democracia como la española.

Ha sido Ciudadanos quien presentó el pasado viernes una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a rechazar la "impunidad" de los políticos y a no conceder indultos ni ningún otro "privilegio" a los líderes independentistas que acaben siendo condenados por el Tribunal Supremo por impulsar el 'procés' en Cataluña.