Suspendida la Feria del Ganado Frisón Usías Holstein de Dos Torres (Córdoba) por la Dermatosis Nodular Bovina

Una edición anterior de la Feria del Ganado Frisón Usías Holsteins. - ASOCIACIÓN CULTURAL USÍAS HOLSTEINS

DOS TORRES (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La Asociación Cultural Usías Holsteins ha comunicado oficialmente este jueves su decisión de suspender la XVIII Edición de la Feria del Ganado Frisón Usías Holstein de Dos Torres (Córdoba), prevista para los días 13 y 14 de marzo de 2026. Esta decisión se ha adoptado tras un "meditado y profundo análisis" de la situación sanitaria actual en España, marcada por la presencia de Dermatosis Nodular Bovina ('Lumpy Skin Disease') en Cataluña.

Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que ha detallado que la Dermatosis Nodular Bovina es "una enfermedad infecciosa, no zoonótica (no se trasmite a las personas), que afecta a los bovinos y que puede producir graves perjuicios económicos a las explotaciones, incluyendo vacíos sanitarios".

"Ante esta incertidumbre, consideramos que no es prudente poner en marcha la organización de un evento de esta magnitud, con el riesgo de una suspensión si la enfermedad continúa extendiéndose", han señalado desde la asociación, que ha destacado que esta feria es "ya un referente para el sector, un punto de encuentro para ganaderos y visitantes de distintos lugares del territorio nacional".

Por ello, y siendo "conscientes de la relevancia del evento y de la responsabilidad que tenemos hacia la cabaña ganadera del Valle de Los Pedroches, concluimos que la mejor forma de contribuir al sector este año es no celebrar la XVIII edición". Igualmente, han expresado que proteger la sanidad animal --y con ella la economía comarcal-- es "un deber irrenunciable para nuestra asociación".

A esta situación, además, "se suman los retos que cada año entraña la organización de la feria monográfica", com son "las dificultades financieras para completar el presupuesto han generado fricciones con las administraciones públicas y han mermado la motivación e ilusión necesarias para sacar adelante un evento de esta importancia".

Con esta decisión, la Asociación Usías Holsteins reafirma su "compromiso con la responsabilidad sanitaria, la transparencia económica y la defensa del sector bovino. Agradecemos la comprensión y el apoyo que durante estos años han mostrado ganaderos, expositores, colaboradores, instituciones y visitantes. Confiamos en que las circunstancias se vuelvan más favorables y permitan que en el futuro pueda celebrarse una nueva edición con la misma ilusión con la que nació la primera. Pedimos también disculpas por los errores que, movidos por el deseo de que la feria saliera adelante, hayamos podido cometer por el camino", han concluido.