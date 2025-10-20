El Teatro Alhambra de Granada pone en escena 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', dirigida por Paco de La Zaranda

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Alhambra, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, acoge el 24 y 25 de octubre a las 20,00 horas la obra 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', de la compañía jerezana La Zaranda, donde se encuentran el misterio, riesgo y una ofrenda a voces silenciadas.

Antes, el miércoles 22 a la misma hora y Día del Espectador, llegará hasta el espacio escénico el cabaret tragicómico 'La mujer que mató a todo', de Nía CorCor con la que repasa los juicios y los prejuicios de la sociedad.

En cuanto a 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', La Zaranda se adentra en el territorio más hostil de lo cotidiano desde la tradición picaresca. La compañía aborda esta obra "con su desolador humor, cruzando la lectura social en busca de un sentido de elevación, abre la puerta a lo poético dentro de lo sórdido, una ranura de luz en lo oscuro. Llegando hasta otros limites donde se conjuga realidad y ficción, existencia y escenario", según ha explicado el autor del texto, Eusebio Calonge.

Por otro lado, el director de la compañía, Paco de La Zaranda, describe la obra como "ángeles que arrastraron las alas por esquinas sombrías, por habitaciones por hora, consumiendo sus paraísos artificiales". "Personajes que más allá de las tapias de la cárcel o los límites de la periferia, saben que la condena es su propia existencia".

La compañía jerezana cuenta con una trayectoria que se remonta cuarenta y ocho años atrás, cuando inició su andadura teatral. Desde entonces ha desarrollado una poética teatral que lejos de fórmulas estereotipadas o efímeras, se ha consolidado en un lenguaje propio, que intenta evocar la memoria e invitar a la reflexión y que le ha valido un gran prestigio internacional.

Si algo destaca de La Zaranda es su compromiso existencial y el valor de sus raíces tradicionales a partir de la cual construye una simbología universal. Además, el uso de ciertos recursos dramáticos, como la búsqueda de una poética trascendente sin alejarse de la cotidianidad, el uso simbólico de los objetos, la expresividad visual, o la plasmación de personajes vivos, son constantes en sus creaciones.

DÍA DEL ESPECTADOR

El miércoles 22, a las 20,00 horas, llega hasta el escenario del Teatro Alhambra la compañía de Nía Corcor con el montaje 'La mujer que mató a todo', de la que es autora, productora, directora e intérprete.

Se trata de un cabaret tragicómico en once cuadros, unipersonal, peripatético y sicalíptico, en el que se tratan los juicios y prejuicios, internos y externos, y de cómo la gente se salva y se condenan a diario.

En opinión de la artista, la obra se sustenta conceptualmente en el feminismo como teoría y práctica política y filosófica; la reivindicación de la maternidad como ingrediente esencial de la propia vida; la salud mental, ese frágil equilibrio entre la fantasía bien ubicada y lo patológico y la obra plástica, que complementa y enriquece la narrativa escénica.

Todos estos ingredientes dialogan y se funden en escena, sugiriendo e invitando al público a la reflexión, desde el humor. Las entradas se pueden adquirir en venta anticipada, así como en el número de venta telefónica 662 862 145 o una hora antes del espectáculo en la taquilla del Teatro Alhambra.