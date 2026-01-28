Temporal en Granada: Cierre de parques, vías anegadas en varios municipios y cae un muro del estadio de fútbol de Motril

La Alhambra Cierra El Acceso A Sus Bosques Por Riesgo De Caída De Ramas O Árboles. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de la borrasca 'Kristin' se están dejando notar en la provincia de Granada, donde este miércoles se han cerrado parques e instalaciones municipales por prevención y se registran numerosas incidencias por caída de árboles y anegación de vías.

La capital ha decidido cerrar todos sus partes y la Alhambra mantiene cortados sus accesos a las zonas de bosques y jardines por prevención ante la posible caída de ramas y árboles por las fuertes rachas de viento, según la información recabada por Europa Press.

El temporal se ha notado especialmente en Motril, donde a la caída de árboles y objetos a las vías por el fuerte viento se suma el derrumbe de una parte de un muro del estadio de fútbol. Se han producido también desprendimientos en el entorno del cerro de la Virgen. Ayer se cortó toda la zona por prevención y ello ha evitado daños personales.

Las playas están "complentamente anegadas y destrozadas", tramos de la senda del litoral han desaparecido literalmente, según detallaba esta mañana a los medios la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.

En Valderrubio está cortada la carretera de acceso por Fuente Vaqueros (GR-3401) por inundación del río Cubillas y también el acceso por Láchar.

En el municipo de Monachil, donde se asienta la estación de esquí de Sierra Nevada --que se mantiene cerrada por tercer día consecutivo-- la Policía Local ha pedido evitar el uso de vehículos en la estación de Pradollano, donde el pasado fin de semana se quedaron numerosos vehículos atrapados por la nieve.

En Montillana explican que en cuestión de minutos se ha vuelto a anegar el municipio y varias de sus calles, por lo que se ha decidido suspender todo tipo de actividades al aire libre organizadas o autorizadas. También el comedor escolar, ludoteca y actividades extraescolares.

En Deifontes el Ayuntamiento ha recomendado no circular por la vía que conecta con Iznallloz por caídas de árboles que la mantiene cortada; así como no circular para ir a Iznalloz por la autovía.

En Güéjar Sierra se ha restringido el acceso al río por derrumbe en la recta del Maitena y un árbol ha caído invadiendo la carretera principal de acceso al pueblo, a la altura del embalse de Canales.