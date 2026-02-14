El temporal lastra la venta de flores de San Valentín en Andalucía y el sector prevé al menos un 30% menos de ventas

Archivo - Un hombre compra flores en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La campaña de San Valentín en Andalucía se presenta este año a la baja para el sector de las floristerías debido a las lluvias de las últimas semanas, que están afectando tanto a la producción como a la compraventa de flores, con una previsión de descenso de ventas de al menos un 30% respecto al año anterior.

Así lo ha señalado la presidenta de la Federación de Floristas de Andalucía, María Castillo, a Europa Press, quien ha advertido de que la meteorología está condicionando una campaña que tradicionalmente marca el inicio de la temporada de primavera para el sector.

Castillo ha explicado que las precipitaciones, al igual que están afectando al conjunto del comercio, "nos están doliendo mucho", provocando una caída de las ventas en un contexto ya de por sí complicado.

Además, al celebrarse este año el 14 de febrero en sábado, el sector teme que la conincidencia con otras opciones de ocio y consumo reduzca aún más la facturación, ya que, según ha indicado, cuando la fecha cae entre semana "se venden más flores".

La federación calcula que la campaña será "por lo menos de un 30% menos que el año anterior", aunque algunos comercios floristas consideran que la caída podría alcanzar incluso el 70% en determinados casos.

De esta manera, la presidenta de los floristas ha señalado que, pocos días antes de San Valentín, los encargos llegaban "a cuentagotas", lo que dificulta hacer previsiones cerradas sobre el resultado final de la campaña.

Según ha explicado, la compra de flores en esta fecha sigue siendo "una costumbre más de hombres que de mujeres", que adquieres mayoritariamente las flores con motivo de San Valentín y que, además, "suelen ser menos previsores que las mujeres, dejando la compra para el último momento".

Esta circunstancia añade incertidumbre a una campaña que este año se está "preparando a ojo y a la baja"; pendiente de la evolución del tiempo en las últimas horas previas a la celebración.

Castillo ha apuntado también que el mal tiempo puede tener un doble efecto, ya que, si bien está perjudicando al comercio, también podría favorecer las ventas si la lluvia disuade a la población de realizar otros planes fuera de casa.

En cualquier caso, el sector confía en que, si finalmente se cumple la previsión de un 30% menos de ventas, la caída no sea mayor y permita salvar una campaña clave para el inicio de la temporada.

PROBLEMAS EN CULTIVOS Y TRANSPORTE

Las lluvias no solo están afectando a la demanda, sino también a la producción y distribución de flores. Según ha explicado Castillo, la producción andaluza ha descendido en las últimas semanas, lo que ha obligado a recurrir en mayor medida a mercados exteriores como Holanda.

El sector se nutre principalmente del suroeste de España, con zonas productoras como Chipiona, Huelva o el Bajo Guadalquivir, pero las precipitaciones han deteriorado cultivos y han complicado el suministro habitual.

Además, el transporte está registrando incidencias, con retrasos en la llegada de las cajas y problemas derivados de que estas lleguen mojadas o en mal estado.

La presidenta de la federación ha señalado que episodios como el accidente ferroviario de Adamuz y las intensas precipitaciones se han notado "mucho en todo", tanto en los retrasos en el transporte como en la repercusión sobre los cultivos.

En el caso concreto de las rosas, uno de los productos estrella de San Valentín, la producción procede habitualmente del exterior, con importaciones que llegan en avión desde países como Ecuador y Colombia, pero la complementación de los ramos con otro tipo de flores se están viendo afectados por la producción autonómica.

AVANCE DE LA VENTA ONLINE

Pese a este contexto, el sector continúa avanzando hacia la digitalización, con un crecimiento paulatino de la venta online.

Castillo ha indicado que la comercialización a través de internet está funcionando "poquito a poco pero funciona bien", apoyada en sistemas de pago seguros que generan confianza entre los clientes.

No obstante, la presidenta ha subrayado que el factor meteorológico sigue siendo determinante en la evolución de las ventas, ya que "es el tiempo que tenemos que la gente se pone depresiva, triste".

San Valentín constituye una de las campañas más relevantes del calendario para las floristerías andaluzas y supone el pistoletazo de salida hacia la temporada primaveral, por lo que el sector permanece a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las últimas horas de venta.