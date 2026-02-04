El temporal provoca el corte de la A-306 y del servicio de autobús entre Córdoba y Maruanas

Archivo - La carretera A-306 en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado de que la carretera A-306, que une las provincias de Córdoba y Jaén, ha sido cortada al tráfico entre el pk 1 y el pk 4, en los términos municipales cordobeses de El Carpio y Bujalance (Córdoba), por inundación de la vía debido a la borrasca Leonardo. Además, debido al corte, la línea M-222 de autobús Córdoba-Maruanas (El Carpio) quedará sin servicio hasta nuevo aviso.

En este contexto, la Administración autonómica ha añadido que, por su parte, la concesión VJA 999 Jaén-Córdoba mantendrá su ruta hasta Bujalance, desviándose por la A-309 dirección Montoro para llegar a su destino, Córdoba.

Además, cabe destacar que la C-336 continúa cortada en el pk 0+150, en la zona de Monturque, debido al desbordamiento del río Cabra, cuyo caudal también ha provocado distintas incidencias a lo largo de su recorrido por el territorio cordobés.

Igualmente, la Red Autonómica de Carreteras registra un corte a la circulación en la A-3131, en el PK 15+400, en la zona de Lucena, más concretamente en el tramo entre Jauja y Badolatosa, por el deslizamiento de talud. También un deslizamiento de tierra ha provocado el corte de la EF-A-331, del PK 0 al 3+225, en Rute.

Por el contrario, la carretera autonómica A-4154 ha sido reabierta al tráfico después de actuar a su paso por la localidad de Priego de Córdoba, donde el deslizamiento de un talud había ocupado la calzada y obligado a cortar la circulación durante la mañana de este miércoles.

Por otro lado y en una nota, el Ayuntamiento de Cabra ha trasladado que la crecida del río Cabra ha provocado desbordamientos en Huertas Bajas y Vado del Moro, mientras que la carretera CO-6213 (Los Llanos-Cabra), que tuvo que ser cortada durante la mañana por desprendimiento de piedras, ha sido reabierta tras la limpieza de la calzada.