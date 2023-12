El teremín será protagonista del cuarto concierto de abono de la Orquesta de Córdoba

CÓRDOBA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba, bajo la batuta del maestro uruguayo Nicolás Pasquet, se une este jueves a la tereminista alemana Carolina Eyck, máxima exponente de su instrumento, para un concierto, el cuarto de abono, que rompe con las convenciones, en una noche que "promete ser un hito, la sinfonía clásica se encuentra con la vanguardia".

Así lo ha indicado la formación musical en una nota en la que ha detallado que la obra 'Ocho Estaciones', de Kalevi Aho, escrita para para Eyck, forma un diálogo inédito con las composiciones icónicas de Beethoven y Mendelssohn. De las profundidades místicas de 'Las Hébridas' a la energía incontenible de la 'Séptima Sinfonía' de Beethoven, el público será testigo de una fusión extraordinaria entre historia y futuro, tradición y experimentación.

Más allá de su valor musical, el teremín es también un testimonio de la historia y la innovación. Inventado en 1920 por el ruso León Teremín, este instrumento no solo marcó un hito en la historia de la música electrónica, sino que también jugó un papel intrigante en el mundo del espionaje soviético.

Con sus dos antenas que responden al movimiento de las manos interrumpiendo el campo electromagnético creada entre dichas antenas, el teremín se convierte en un puente entre el arte y la tecnología. Después de inventar el teremín, León Teremin se vio involucrado en el desarrollo de tecnologías de espionaje para la Unión Soviética. Uno de sus inventos más notables en este campo fue el endovibrador, conocido como "la cosa", utilizado por los soviéticos para escuchar conversaciones a distancia.

Esta dualidad de funciones del teremín, como un instrumento musical en el contexto del desarrollo tecnológico en el mundo del espionaje, refleja la intersección de la tecnología, el arte y la política en el siglo XX, destacando cómo los avances en un área pueden tener implicaciones inesperadas en otra.

Siendo uno de los primeros instrumentos electrónicos musicales, el teremín ha ejercido una influencia significativa en el desarrollo de otros instrumentos electrónicos. Con su sonido misterioso que nos recuerda a la voz humana y con su mecanismo único de control sin contacto inspiró a muchos inventores y músicos en la exploración de nuevas formas de interacción con la música y el sonido.

El teremín sentó las bases para la evolución de la síntesis electrónica de sonido y la manipulación de la música electrónica, abriendo el camino a instrumentos como el sintetizador, el theremphone, y otros dispositivos de música electrónica que se basan en principios similares de control gestual o proximidad.

Además de Kalevi Aho, varios compositores contemporáneos y del siglo XX han escrito obras para el teremín. Entre ellos se destacan Joseph Schillinger, quien compuso la primera obra de concierto para teremín, Anis Fuleihan, que escribió un concierto para teremín y orquesta, Bohuslav Martinu y Clara Rockmore, una famosa tereminista que colaboró con varios compositores para expandir el repertorio del instrumento.

En tiempos más recientes, compositores como Lydia Kavina, Olga Bochikhina y Carolina Eyck misma, han contribuido con sus propias composiciones, explorando las capacidades únicas del teremín en contextos contemporáneos y clásicos. Es además un instrumento muy utilizado en multitud de bandas sonoras por su sonido de otro mundo.

CAROLINA EYCK

Carolina Eyck (Berlín, Alemania, 1987) se encuentra entre los pocos jóvenes exponentes del teremín. A los siete años comenzó a estudiar el teremín. Su profesora ha sido Lydia Kavina, sobrina nieta de Léon Theremin y una conocida recitalista en el instrumento. En 2006, Eyck publicó el libro de texto 'The Art of Playing the Theremin', el primer libro de instrucciones dedicado al instrumento, un compendio de la técnica única que ha desarrollado para el teremín.

Eyck ha sido una atracción popular en festivales de música en Europa Central, Europa Oriental y Estados Unidos. Estrenó el concierto para teremín del compositor finlandés Kalevi Aho y posteriormente grabó la obra para el sello BIS, recibiendo un premio ECHO Klassik en 2015. Eyck a menudo se presenta con el pianista Christopher Tarnow, y en 2015 grabó un álbum de sonatas para teremín con él.

Sus grabaciones, en los sellos BIS, Genuin y Butterscotch Records, a menudo incluyen sus propias composiciones. Eyck lanzó el álbum 'Elegies for Theremin and Voice' en 2019. Debutó en los BBC Proms de Londres en 2022.

NICOLÁS PASQUET

Por su parte, el maestro Nicolás Pasquet nació en Montevideo (Uruguay), donde estudió violín y dirección en la Academia Estatal de Música. Más tarde, completó sus estudios en las academias de música de Stuttgart y Núremberg, en Alemania. Nicolás Pasquet ha dirigido varias giras internacionales de conciertos con diferentes orquestas nacionales y extranjeras, viajando a Suiza, Italia, Portugal, América del Sur (Chile, Uruguay, Brasil, Colombia), Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Namibia y varios países del sudeste asiático.

De 1996 a 2001, Nicolás Pasquet fue Director Principal y GMD (Director General de Música) de la Orquesta Filarmónica de Neubrandenburg, en Alemania (Neubrandenburger Philharmonie), dirigiendo su serie de conciertos, giras de conciertos en Alemania y en el extranjero, y varias grabaciones en CD, así como su colaboración regular con Deutschlandfunk Cologne y Deutschland Radio Berlín.

Posteriormente, Nicolás Pasquet fue director principal de la Orquesta del Teatro Estatal de Coburgo, donde estuvo a cargo de su serie de conciertos. Hasta ahora, Pasquet ha grabado una amplia discografía para los sellos Marco Polo, Naxos y Beyer. Con la Sinfónica de Pécs, grabó la serie completa de obras sinfónicas del compositor húngaro Lászlo Lajtha (7 CDs) para el sello Marco Polo.

También ha impartido clases magistrales en España, Austria, Brasil, Uruguay, Reino Unido, Suiza, Finlandia, Noruega, Bulgaria, Rumania y la República Checa, y es miembro regular de jurados de competiciones nacionales e internacionales. A partir del año académico 24/25, Nicolás Pasquet dirigirá la cátedra Zubin Mehta de Dirección de Orquesta en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid.