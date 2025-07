Una tesis defendida en la Universidad Loyola predice el riesgo de exclusión de menores migrantes en Andalucía

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tatiana Avignone, estudiante en el Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Universidad Loyola, ha defendido su tesis 'Factores de riesgo y de protección para la inclusión social de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en Andalucía: una perspectiva de género y de derechos humanos'.

El trabajo, calificado con un Sobresaliente Cum Laude con mención internacional, aborda un tema de "gran relevancia" en el contexto actual: la inclusión social de los niños y adolescentes migrantes no acompañados (NNA) en Andalucía, desde una perspectiva interseccional que combina una perspectiva de género y derechos humanos, detalla en una nota el centro.

Como recuerda la Universidad, este colectivo, especialmente vulnerable, enfrenta riesgos como la exclusión social, la falta de acceso a derechos fundamentales y la desigualdad estructural. Según explica, Avignone realizó un estudio empírico basado en una metodología mixta, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas.

El trabajo incluye una revisión sistemática de la literatura, un estudio cuantitativo para el diseño de una herramienta digital para predecir el riesgo de exclusión social basado en factores de riesgo y protección y un estudio cualitativo que da voz a las niñas migrantes y a los profesionales que trabajan con ellas.

Entre los hallazgos más relevantes, ha indicado la Universidad Loyola, se identificaron 24 variables predictivas del riesgo de exclusión social, destacando factores como la mediación intercultural, el nivel educativo y la documentación personal. Asimismo, el análisis cualitativo resaltó las experiencias de las niñas migrantes, quienes enfrentan desafíos únicos derivados su triple condición de menores, migrantes y mujeres.

El estudio propone un enfoque integrador y multidimensional que subraya la importancia de las redes de apoyo, el acceso a la educación y la promoción de políticas sensibles al género. Además, destaca cómo los NNA no solo son beneficiarios pasivos de políticas, sino actores clave en su proceso de inclusión social, traslada el centro.

Ha subrayado que la tesis de Tatiana Avignone no solo aporta herramientas prácticas para optimizar la atención a este colectivo, sino que también abre nuevas líneas de investigación en torno a la migración infantil y juvenil desde una perspectiva de género y derechos humanos. "Su trabajo es un recordatorio del compromiso académico con la transformación social y la construcción de sociedades más inclusivas", ha explicado.

La ya doctora ha publicado una serie de artículos que conforman esta investigación desde la teoría hasta la puesta en práctica y el desarrollo de la propuesta para la detección, predicción y prevención del riesgo de exclusión en menores migrantes:

'Predicting children migrants social exclusion risk through an innovative digital tool: Application of machine learning methods to Spanish residential centres', publicado en 'Children and Youth Services Review', presenta la innovadora herramienta digital basada en métodos de aprendizaje automático para predecir el riesgo de exclusión social en menores migrantes no acompañados en España.

Otro de los artículos que han conformado esta tesis titulado: 'In the best interest of the child: a study on unaccompanied migrant children at the gateway to Spain', publicado en la revista 'The International Journal of Human Rights', analiza la situación de los menores migrantes no acompañados en el sur de España, destacando la tensión entre sus derechos fundamentales como niños y su condición de migrantes.

Este estudio combina análisis legislativo y datos empíricos para abordar el impacto de estas dinámicas en su inclusión social. Según traslada Loyola, la investigación subraya cómo la protección "insuficiente" de ciertos derechos afecta significativamente a este colectivo vulnerable, apelando a priorizar su interés superior en políticas y prácticas de acogida.

Otro de los artículos que han conformado esta tesis ha sido recientemente aceptado y en próxima publicación en el 'Journal of Ethnic and Migration Studies', titulado 'I don't want this for my daughter, because this is what I experienced: Young migrant women's constructions of gender reciprocity and intersectionality', y presenta como las jóvenes migrantes no acompañadas construyen experiencias de inclusión social en España analizando la reciprocidad como motor de empoderamiento y transformación social en contextos marcados por desigualdades de género, edad y origen.

La investigación, con mención internacional y desarrollada por compendio, ha sido dirigida por las profesoras doctoras Gloria Fernández-Pacheco Alises y Mercedes Torres Jiménez, y tutorizada por el profesor doctor Marco Gemignani. El tribunal estuvo compuesto por el Dr. Chabier Gimeno Monteverde (Universidad de Zaragoza) como presidente, el Dr.Ignacio Sepúlveda del Río (Universidad Loyola) como secretario, y la Dra. Rachel Larkin (University of Sussex) como vocal.

FINANCIADO POR LA JUNTA

Tatiana Avignone ha sido ayudante de Investigación en la Universidad Loyola y ha desarrollado su tesis a cargo del proyecto Vrime, cuyas siglas indican (Instrumento de Valoración del Riesgo en Menores y Jóvenes Migrantes Residentes en Andalucía).

Financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y dirigido por su directora de tesis, la profesora Gloria Fernández Pacheco, del Departamento de Derecho, ha contado con un equipo interdisciplinar formado por expertos en Migraciones, Ética y Filosofía, psicología, derecho, trabajo social y análisis de datos, etcétera.

El proyecto partía de esta misma realidad, la creciente afluencia en nuestro país y más concretamente en Andalucía de menores migrantes no acompañados, jóvenes que en muchos casos han sufrido experiencias traumáticas, de violencia, victimización y exclusión social que en muchas ocasiones aumentan su vulnerabilidad y con ello su dificultad para integrarse en la sociedad.

Así, el proyecto creó una herramienta digital capaz de facilitar a los profesionales una atención individualizada y especializada a los niños migrantes. Además, propició la publicación del libro 'La intervención con menores migrantes acogidos en Andalucía: Aprendizajes a partir de la experiencia'. Un trabajo que representa "un hito" en la sistematización de la detección de riesgos en menores migrantes no acompañados.

En el ámbito de este proyecto, Tatiana ha realizado estancias como la que hizo con el profesor Ravi Kohli, un investigador, trabajador social y experto en estudios y en el trabajo con menores solicitantes de asilo y refugiados, en la University of Bedfordshire, donde tuvo la oportunidad de presentar esta herramienta y de nutrirse de las experiencias e investigaciones que se desarrollan allí.

Además, indica Loyola, realizó otra estancia en el Centros de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida con la profesora Catherine Tucker, donde tuvo la oportunidad de entrar en contacto con organizaciones dentro de la misma Universidad de Florida, como el Centro de Estudios Africanos y con el Sahel Research Group, donde pudo compartir conocimientos y ampliar el horizonte de colaboración entre las dos universidades.