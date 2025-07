Una tesis en la Universidad Loyola analiza la integración laboral de personas con discapacidad en España y Francia

CÓRDOBA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tesis doctoral defendida en el campus de Córdoba de la Universidad Loyola Andalucía por Ulysse Lecomte Thénot y titulada 'L'insertion des travailleurs handicapes en milieu ordinaire: Les politiques RSE à l'épreuve des logiques isomorphes', analiza la integración laboral de personas con discapacidad en España y Francia.

Según ha informado Loyola Andalucía en una nota, este trabajo, que ha logrado la calificación de sobresaliente, pone fin a la etapa de Ulysse Lecomte Thénot como doctorando de Recursos Humanos e Inclusión Profesional, un programa con una cotutela internacional entre la Universidad de Reims Champaña-Ardenas (URCA), en Francia, y la universidad andaluza.

La tesis doctoral ha estado dirigida y tutorizada por la catedrática Araceli de los Ríos Berjillos, junto a la profesora Laetitia Lethielleux, de la URCA. El tribunal ha estado constituido por Florence Noguera, de L' Université Paul Valéry-Montpellier (presidente); Mercedes Ruiz Lozano, de la Universidad Loyola (secretaria), y Bruno Cohainer, de la Universidad de Lion (vocal). Además, en la defensa de la tesis doctoral ha estado presente como invitado el delegado de Inclusión y Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano.

Esta investigación "es una contribución científica a una mejor comprensión de las políticas de inclusión de la discapacidad mediante la identificación de empresas pioneras en el ámbito de la inclusión de las personas con discapacidad y las formas de innovación social que han puesto en práctica".

Para ello, se han analizado las prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad en empresas españolas y francesas mediante estudios de caso y entrevistas con expertos. La metodología empleada se basa en un enfoque inductivo de sociología comprensiva, que implica tres fases.

Así, está la fase comprensiva, que lleva al investigador a comprender el significado de las acciones sociales de un actor objetivo sin interpretar ni cuantificar todavía; después la fase interpretativa, que permite objetivar el significado de las acciones sociales, pero adoptando una posición externa para reducir el sesgo de influencia utilizando las observaciones realizadas para generar conceptos, y la fase explicativa, que pretende identificar causalidades entre fenómenos asociando causas y consecuencias y verificando así su correlación.

La atención a las personas con discapacidad experimentó un importante cambio en el siglo XX, cuando se introdujeron iniciativas de prevención, rehabilitación e integración comunitaria para facilitar su inclusión social, bajo el impulso de diversos organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas.

Por otra parte, la Agenda 2030 hace referencia a este colectivo y su inclusión en siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que "ya no es solo una cuestión social para los gobiernos y el sector privado, sino que también se está convirtiendo en una fuente de nuevas consideraciones en el marco de la responsabilidad social de las empresas (RSE), en la medida en que la RSE-D se formula como la integración de la dimensión de la discapacidad en las distintas vertientes de la política de RSE de las empresas", como recoge la tesis doctoral en los antecedentes del estudio.

Francia y España destacan como países de la Unión Europea (UE) que atienden las necesidades de este colectivo y cuentan con textos legales que respaldan sus derechos. No obstante, dentro de la UE existen grandes desigualdades entre los países en lo que se refiere a la incorporación al mundo laboral, pues la tasa media de empleo en la UE es del 47,3% frente al 66,9% de las personas sin discapacidad (Eurostat, 2022).

Además, determinados países tienen una tasa de empleo de las personas con discapacidad superior al 60%, como es el caso de Finlandia y Luxemburgo, por ejemplo; otros inferior al 30% (Irlanda y Hungría, entre otros), o inferior al 35% (España). Como ha indicado Combes-Joret, profesora en la URCA cuya investigación también se contempla en la tesis, "un empleo, quizás más que para cualquier otra persona, es mucho más que un trabajo o un salario, es un trampolín hacia la integración social y la realización personal".

Pese a la existencia de buenas prácticas, "muchas empresas tienden a copiar modelos sin innovar, lo que limita la sostenibilidad a largo plazo", y otras incluso "prefieren pagar multas en lugar de contratar a personas con discapacidad, lo que conlleva un bajo porcentaje de contratación efectiva".

EXPERIENCIA EN LOYOLA

Tras la lectura de la tesis, Lecomte ha valorado la defensa de su trabajo como "un momento complicado, pero al mismo tiempo muy bonito", pues han asistido profesores, amigos e incluso sus padres, que han venido desde Francia. "Ha sido una mezcla de culturas, un ambiente internacional, para disfrutar de la investigación", según ha afirmado Lecomte, quien ahora mismo se encuentra "cruzando los dedos" para poder ejercer en septiembre como profesor investigador.

En medio de procesos de selección, le encantaría tener la oportunidad de trabajar en la Universidad Loyola, ya que le "gustaría devolver lo que me ha dado Loyola a mí, enseñando lo que he aprendido a los estudiantes".

Lecomte llegó al campus de Córdoba de Loyola Andalucía en 2017, cuando era estudiante de Administración de Empresas en su ciudad de origen, Reims. Quería vivir una experiencia internacional concretamente en España, pero su discapacidad motriz le dificultaba encontrar un centro adaptado.

La Universidad Loyola fue la que más decidida estaba a buscar soluciones para que pudiera estudiar en sus instalaciones. "Alejandra, del Servicio Internacional, fue muy sincera conmigo. Me dijo que el campus no estaba adaptado al 100%, pero que querían intentarlo y contar conmigo; no me pusieron barreras", comentó en una entrevista el año pasado.

Tras su intercambio internacional en la Universidad Loyola, Ulysse completó un máster en Administración de Empresas en Kedge Business School (Marsella) y otro en Gestión de Proyectos Deportivos en LaLiga Business School (Madrid). Además, realizó prácticas en el Córdoba Club de Fútbol y colabora con el Área de Movilidad, Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba en temas de inclusión y turismo inclusivo.

Su investigación fue premiada como la mejor presentación en los talleres doctorales del 35º Congreso AGRH 2024 en Barcelona por su trabajo sobre la inclusión profesional de la discapacidad en Francia y España. "Este premio es el del compromiso sobre un tema donde todavía hay mucho por hacer", declaró Lecomte en esa misma entrevista.