Las tintorerías andaluzas prevén que el aumento de trabajo para Semana Santa represente el 30% de su facturación anual

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las tintorerías y las lavanderías andaluzas ya notan la carga de trabajo que conlleva la Semana Santa, teniendo en cuenta que estos preparativos representan el 30% de su facturación anual y el pistoletazo de salida de la primavera, su temporada alta.

De esta manera, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Andalucía (Tylda), María Ángeles Urquiza, ha previsto que haya un incremento de la carga de trabajo esta primavera, empezando por la Semana Santa y siguiendo con las ferias y las comuniones.

No obstante, las tintorerías y lavanderías también se enfrentan a los efectos del incremento de los costes, especialmente, el precio de la luz que ha sido "tremendo". "Muchas empresas del sector han cerrado por no poder hacer frente a los gastos", ha subrayado. Ante esta situación, las tintorerías andaluzas han considerado "imprescindible", para "no ir a pérdidas", subir los precios.

Al aumendo de los costes se añade lo "estacional" de este servicio. "Esto es un problema. No es un negocio que se reparta en todo el año, sino que de dos meses tienes que vivir el año", ha explicado. Incluso ha advertido de la dificultad para encontrar personal formado.

"Ahora para Semana Santa se contrata a más personal, pero es difícil de encontrar y no hay formación", ha subrayado para señalar que este asunto ya lo han tratado con diferentes partidos políticos, pero el sector está "cansado", quiere "soluciones y los políticos solo dicen que lo estudiarán".

La Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Sevilla, a partir de la cual se constituyó la actual Tylda, nació en el año 1983 producto de la inquietud del momento y el entusiasmo de un grupo de industriales de tintorerías y lavanderías y apoyados y asesorados por la Confederación Empresarial de Comerciantes de Sevilla.

Actualmente, Tylda representa a la mayoría del sector, con una implantación comercial que abarca desde los 35 años de antigüedad hasta las de más reciente incorporación.