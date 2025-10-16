Total Logistic destaca su apuesta por el acompañamiento a empresas y refuerza su actividad en el extranjero

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Total Logistic, dedicada a la logística internacional y con más de un siglo de trayectoria, ha destacado este jueves durante su participación en Andalucía Trade Global 2025 su apuesta por el acompañamiento personalizado al cliente y su refuerzo en mercados como Centroamérica y Estados Unidos, en una edición que ha calificado de "muy positiva" por las oportunidades de negocio y los contactos generados en el foro internacional celebrado en Sevilla.

Según ha señalado la responsable del departamento comercial de la entidad, Ángeles de los Reyes, en una entrevista a Europa Press, la compañía cuenta con almacenes en Málaga, Cádiz y Algeciras y dispone de agentes de aduanas propios.

De esta manera, De los Reyes ha definido a Total Logistic como "una empresa local con cobertura global, apoyada en una red de socios y agentes en todo el mundo", y ha resaltado la importancia de mantener presencia en este foro. "Este es ya nuestro cuarto o quinto año en Andalucía Trade y venimos con 'stand' propio porque nos permite ver qué se mueve en el mercado y reunirnos con clientes y nuevas empresas", ha indicado.

En cuanto a los servicios que ofrecen, ha detallado que la firma actúa "como empresa transitaria", acompañando al cliente en procesos de importación y exportación, además de prestar servicios de aduanas "tanto en origen como en destino". "Tenemos acuerdos preferenciales con las principales navieras del mundo y trabajamos también tráficos terrestres y aéreos", ha añadido.

Sobre los objetivos de esta edición, De los Reyes ha afirmado que el propósito es "superar los resultados de años anteriores", tanto en reuniones como en captación de nuevos clientes. "Si lo igualamos nos damos por contentos, pero la idea siempre es superarse", ha asegurado. Durante el evento, Total Logistic ha mantenido "siete u ocho reuniones concertadas" y ha recibido además visitas imprevistas de empresas interesadas en sus servicios.

"Las empresas vienen con mucho interés, ilusión y ganas. Siempre es agradable compartir experiencias con otros profesionales del sector", ha comentado, destacando el ambiente de colaboración que se genera en el encuentro.

En relación con los mercados internacionales, la responsable comercial ha señalado que la compañía trabaja principalmente con Centroamérica y Estados Unidos, especialmente con Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Miami y Nueva York, aunque también "buscan reforzar su actividad en zonas como Paraguay y Uruguay".

En cuanto a los sectores más potentes, ha resaltado el peso de los productos andaluces como "el aceite de oliva, la aceituna, el vino o las almendras, sin olvidar otros nichos emergentes". "Estamos abiertos a atender todo tipo de clientes y mercancías, incluso a quienes intentan abrir mercados con productos más innovadores", ha afirmado.

Asimismo, De los Reyes ha valorado muy positivamente la labor de Andalucía Trade y el apoyo que la entidad presta a las empresas. "Nos asesoran, nos orientan y siempre están dispuestos a ayudarnos. Además, organizan reuniones presenciales y online que nos permiten conocer empresas andaluzas y ofrecerles nuestros servicios", ha destacado.

Acerca de los principales retos del sector, la responsable comercial de Total Logistic ha apuntado "la inestabilidad geopolítica" y los cambios globales como los factores que más afectan al día a día. "Cualquier conflicto, crisis, arancel o huelga en una terminal puede alterar la logística internacional. Es un reto constante que tenemos que ir resolviendo cada día", ha indicado.

Finalmente, De los Reyes ha subrayado el "carácter cercano" de la empresa: "Total Logistic es una empresa familiar que busca que el cliente se sienta acompañado de principio a fin. Queremos ayudarle, asesorarle y atender todas sus necesidades", ha concluido.