Trabajadores de la Aemet se concentrarán en Sevilla el 19 de febrero para exigir mejores condiciones laborales

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) --CCOO, UGT y CSIF-- se concentrarán en Sevilla el próximo 19 de febrero para exigir mejores condiciones laborales.

Así, las concentraciones comenzará este jueves, 12 de febrero, en Madrid, frente a la sede central del organismo. Las siguientes movilizaciones se celebrarán el 17 de febrero, frente a la sede en Valencia para continuar por otras provincias hasta culminar en una "gran concentración" en Madrid frente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), "en el caso de que no se ponga solución al conflicto por parte de la Administración".

En líneas generales, denuncian que la plantilla actual de Aemet es "insuficiente" y que "más de la mitad está bajo un régimen de disponibilidad horaria total sin recibir ningún tipo de compensación". Además, rechazan la limitación del trabajo a distancia que pretende la dirección del organismo.

En este marco, exigen a la dirección el "desbloqueo" de las negociaciones del nuevo Reglamento de Horarios Especiales para que incluyan compensaciones específicas, como horas extras o una retribución adecuada a la disponibilidad permanente, penosidad real y especificidad técnica.

No obstante, CSIF ha puntualizado que Transición Ecológica les ha convocado a una reunión para el próximo lunes, 16 de febrero, con el objetivo de trasladarles propuestas de solución. "Mientras tanto, y hasta que no se pongan encima de la mesa medidas concretas para solucionar esta situación, se mantiene el calendario de movilizaciones. "Esperamos una negociación que evite la adopción de medidas de mayor calado", han recalcado desde el sindicato.

LOS CAMBIOS SERÁN EFECTIVOS EN PRIMAVERA

La eliminación de los turnos de 24 horas habituales y reducirá el teletrabajo en los centros del Sistema Nacional de Predicción se producirá a partir de la primavera, cuando entren a sus puestos una nueva promoción de funcionarios de cuerpos específicos de meteorología, según han señalado fuentes de Aemet a Europa Press.

El organismo estatal traladó a los trabajadores en un documento al que ha tenido acceso Europa Press que aunque los turnos de 24 horas están considerados como "excepcionales", en los últimos años se han convertido "en la práctica" en la forma habitual de organización en varios centros de predicción. En este sentido, señala que hay evidencias científicas que demuestran que los periodos prolongados sin descanso reducen la capacidad de concentración, dificultan el análisis y aumentan el riesgo de cometer errores.

Además, detalla que el teletrabajo, que se extendió en Aemet a raíz de la pandemia de COVID-19, "reduce la robustez del servicio" ante situaciones como cortes de suministro eléctrico, fallos en las comunicaciones domésticas, incidencias en el acceso remoto a la red interna o problemas técnicos similares, que escapan al control directo de la organización".