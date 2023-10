Los trabajadores del servicio municipal de agua en Jaén reclaman que se aplique la reforma laboral a sus salarios

JAÉN, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los trabajadores encargados del servicio municipal de agua en Jaén han exigido a la empresa Aqualia la aplicación de la reforma laboral en materia salarial para garantizar que, tal y como establece la normativa, las tablas salariales en un convenio de empresa no sean inferiores a las del convenio sectorial.

Ante la negativa de la empresa, el comité de empresa de forma colectiva así como la CGT interpusieron demanda ante los juzgados de lo social de Jaén, demanda que ha sido desestimada y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tal y como ha informado CCOO en un comunicado.

Desde CCOO se apunta que 2024 será "el quinto año sin subida salarial", ya que la empresa "sigue alegando que los trabajadores de este servicio obtienen mayor salario que los recogidos en el convenio estatal de agua. Sin embargo, el sindicato incide en que en los cálculos de la empresa no se recoge el cómputo anual retributivo de los trabajadores del convenio sectorial, y no incluye los conceptos extrasalariales y el plus adaptación convenio (PAC), "derechos reconocidos de los convenios de origen".

Por tal motivo, desde CCOO se incide en que los aproximadamente 80 trabajadores del servicio municipal de agua que presta Aqualia en Jaén "están por debajo en materia salarial que los acogidos al convenio del sector", y por ello reclaman que se aplique lo establecido en el Real Decreto Ley 321/2021 de 28 de diciembre en materia salarial, lo que podría suponer una subida mensual de unos 150 euros por empleado.

Por todo ello, CCOO apunta que "no descartan movilizaciones e incluso una huelga, para luchar por el reconocimiento de los derechos a los trabajadores del Aqualia".