El transporte urbano por autobús aumenta un 6% en septiembre en Andalucía, con más de 22,9 millones de pasajeros

Archivo - Un autobús de Tussam en las inmediaciones de FIBES en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 6% en septiembre en Andalucía respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 22.924.000 pasajeros, frente a un aumento del 7,6% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de viajeros en autobús en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+15,8%), Madrid (+12,7%) y País Vasco (+9,8%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Cataluña (+3,8%) Comunitat Valenciana (+4%) y Aragón (+4,3%). A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a las ciudades andaluzas, un total de 1,96 millones de viajeros usaron el metro en Sevilla (un 3,3% interanual) y otros 7,66 millones (5,4% interanual), el autobús. Mientras, en el caso de Málaga, 1,61 millones optaron por el metro (un 6,3% interanual) y otros 4,52 millones (4,5% interanual) lo hicieron por el autobús.

DATOS NACIONALES

El transporte público fue utilizado por más de 498 millones de pasajeros en España el pasado mes de septiembre, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al mismo mes de 2024, según la Estadística de Transporte de Viajeros publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este aumento en el uso del transporte público se vio impulsado por la alta velocidad y el transporte por autobús, cuyos usuarios aumentaron un 6% y un 8,4% interanual, respectivamente. En cambio, el transporte aéreo por el interior del país cayó un 0,8%, y el marítimo disminuyó un 0,4%.

Según Estadística, el transporte urbano fue utilizado por más de 309,9 millones de viajeros en septiembre, un 6,3% más que en el mismo mes de 2024. El transporte por metro aumentó un 4,3% en tasa anual y el transporte urbano por autobús lo hizo en un 7,6%.

Por su parte, más de 145,4 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en septiembre, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo mes de 2024. Por tipo de transporte, el de autobús creció un 6% y el de ferrocarril un 3,4%, mientras que el transporte marítimo bajó un 0,4% y el aéreo un 0,8%.