Transportes aprueba dos proyectos de la A-32 en la provincia de Jaén con una inversión de 278 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente los proyectos de trazado de dos nuevos tramos de la A-32 (Bailén-Albacete) en la provincia de Jaén con un presupuesto estimado que asciende a 278 millones de euros (IVA incluido). Se trata del trazado de esta autovía que discurre entre Villanueva del Arzobispo y Beas de Segura y el tramo entre Beas de Segura y Arroyo del Ojanco.

Ambas resoluciones, tanto la relativa al tramo Villanueva del Arzobispo-Beas de Segura como la del tramo Beas de Segura-Arroyo del Ojanco, han sido en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con esta publicación oficial, los proyectos se someterán al trámite se información pública. De hecho, el tramo entre Villanueva del Arzobispo y Beas de Segura se encuentra desde este martes en exposición pública.

Según se ha informado desde el Ministerio de Transportes, estas actuaciones se integran en la autovía A-32 que conecta Bailén (Jaén) y Albacete. Esta vía pertenece a la Red Transeuropea de Transporte, ya que es un eje que vertebra la provincia de Jaén y comunica las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha con el Mediterráneo.

Se trata de un itinerario alternativo a la carretera N-322 que comunica Bailén con Requena (Valencia), atravesando la provincia de Albacete, a lo largo de un corredor suroeste-noreste. De hecho, los nuevos trazados discurrirán paralelamente a la N-322, entre los kilómetros 193,5 y 217 aproximadamente.

Los proyectos que han sido aprobados provisionalmente cuentan con unos presupuestos base de licitación (IVA incluido) que ascienden, en conjunto, a unos 278 millones de euros. Concretamente, el importe estimado para el tramo Villanueva del Arzobispo-Beas de Segura, que tendrá una longitud de 12,5 kilómetros, es de unos 198 millones de euros; mientras que el del tramo Beas de Segura-Arroyo del Ojanco, de unos 8 kilómetros, asciende a los 80,81 millones de euros.

El tramo Villanueva del Arzobispo-Beas de Segura se inicia a la altura del kilómetro 193,5 de la N-322, al norte de Villanueva del Arzobispo, en las proximidades de la planta de biomasa La Loma, donde conecta con el tramo Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo puesto en servicio en diciembre de 2022.

A lo largo de sus 12,5 kilómetros de longitud, discurre con un trazado sensiblemente paralelo al de la nacional N-322, atravesándola en varias ocasiones. Finaliza a la altura del kilómetro 209,6, tras superar el aeródromo de Beas de Segura.

El proyecto para este tramo incluye el diseño de dos enlaces, uno el de Beas de Segura, que resolverá la conexión con las carreteras A-6301 y A-312 y con la propia N-322. El segundo enlace es el de Cornicabral, que resolverá la conexión con el polígono industrial, el aeródromo y servirá de segunda entrada a la población de Beas de Segura.

La sección tipo se compone de dos calzadas de unos siete metros de anchura (dos carriles por sentido), arcenes interiores de 1,50 metros y exteriores de 2,50 metros. Se disponen además bermas exteriores por ambas márgenes de 1,50 metros de ancho.

En este tramo se proyectan tres viaductos, seis pasos superiores, una pasarela peatonal para la reposición de la futura vía verde Baeza-Utiel, seis pasos inferiores y varios muros.

Por su parte, el tramo Beas de Segura-Arroyo del Ojanco, con ocho kilómetros de longitud, comienza en el final del tramo anterior, discurriendo asimismo paralelamente a la N-322 y formando por el noroeste la variante de Arroyo del Ojanco, terminando en una conexión con la N-322, una vez pasada dicha localidad.

La sección del tronco principal se compone de dos carriles por calzada de 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 metros, interiores de 1,5 metros, berma exterior de 1,5 metros y mediana de tres metros.

El trazado dispone de dos enlaces completos con la N-322. Se trata del enlace sur, a través del cual se conectará la N-322 con la futura A-32 antes del núcleo urbano de Arroyo del Ojanco. A él se suma el enlace norte para conectar con la N-322 y que procede de la población Arroyo del Ojanco. Mediante esta conexión se tienen todos los movimientos con la autovía.

En lo que respecta a las estructuras, se han previsto en este tramo un viaducto sobre el Arroyo del Ojanco, diez pasos superiores, un paso inferior y 23 marcos para drenaje transversal.