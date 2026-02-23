Tres detenidos acusados de la sustracción de bombonas de butano en una estación de servicio de Granada

Bombonas recuperadas por la Guardia Civil tras un hurto en el área metropolitana de Granada - GUARDIA CIVIL

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos varones de 40 y 45 años y una mujer de 54, con numerosos antecedentes policiales, como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza tras la sustracción de una docena de bombonas de butano en una estación de servicio de Pinos Puente, en el área metropolitana de Granada.

Son unos hechos ocurridos el pasado 5 de febrero, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa. Asimismo, a uno de los varones se le atribuye también un delito de hurto de uso de vehículo cometido en Armilla, también en el cinturón granadino.

El equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla fue el encargado de la investigación tras la denuncia presentada por el perjudicado. Las pesquisas llevadas a cabo, centradas en el análisis detallado de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona y en la inspección ocular del vehículo utilizado en los hechos, permitieron a los guardias civiles identificar sin género de duda a los supuestos autores.

Los agentes investigadores determinaron "la participación directa" de los dos varones en la sustracción de las doce bombonas de butano, así como "la cooperación necesaria de la mujer, pareja de uno de ellos, quien había facilitado el vehículo de su propiedad para el transporte de lo sustraído". Los tres implicados son conocidos por los agentes por sus numerosos antecedentes policiales por hechos de naturaleza similar.

Durante las gestiones de localización de los autores, los agentes comprobaron que uno de ellos estaría también implicado en un delito de hurto de uso de vehículo, sustraído el pasado 8 de febrero en Armilla. El vehículo fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.

Como resultado de la investigación, los agentes procedieron a la detención de estas tres personas, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Granada como presuntas responsables de los delitos investigados.

HURTO EN ALBOLOTE

Por otro lado, agentes del equipo Roca pusieron a disposición judicial a otro varón, de 38 años en este caso, como supuesto autor de un delito de hurto por la sustracción de doce bombonas de butano en una estación de servicio de Albolote, en el área metropolitana.

Los hechos se remontan al pasado 8 de febrero, y según las investigaciones realizadas, no guardan relación con las actuaciones y detenciones anteriores, según ha detallado la Guardia Civil en nota de prensa.

La actuación de los agentes se inició tras la denuncia del perjudicado. El análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia permitió a los agentes "confirmar la implicación del investigado en la sustracción" así como "el posterior transporte en su vehículo particular". En esta ocasión, la totalidad del material sustraído fue recuperado y entregado a su legítimo propietario.