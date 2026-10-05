Tres detenidos y dos robos frustrados gracias a la colaboración ciudadana en Las Gabias y Ogíjares (Granada)

Dos hombres fueron retenidos por los propietarios de una finca en Las Gabias hasta que llegó la Guardia Civil para identificarlos y detenerlos como presuntos autores de un robo en grado de tentativa. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres varones y ha conseguido frustrar dos robos en las localidades granadinas de Las Gabias y Ogíjares, en el cinturón metropolitano. Ambos casos tuvieron lugar en la misma noche del 29 al 30 de septiembre. En el primero, los dueños de una finca retuvieron a dos presuntos ladrones, y en el segundo, los vecinos hallaron a un caco cuando presuntamente robaba en el interior de un coche.

Así lo ha informado el cuerpo armado en un comunicado, en el que, respecto del primer caso, señala que ocurrió en Las Gabias cuando cuando los propietarios de una finca detectaron por las cámaras de seguridad a un varón en el interior de la parcela. Al ir al lugar, vieron que el cable de acero que delimita el camino perimetral había sido arrancado y que parte de la valla había sido cortada. Encontraron también una saca de gran capacidad con cableado de cobre, una bomba de agua y focos de grandes dimensiones.

Cuando los propietarios iban a abandonar la finca, observaron de lejos circular por la zona un vehículo con dos ocupantes que les resultó sospechoso. Por ello, volvieron al interior y sorprendieron a los dos varones que, presuntamente, habían vuelto para intentar llevarse la saca previamente preparada.

Ambos individuos, que intentaron huir, fueron retenidos hasta la llegada de patrullas de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla, que aseguraron la zona e identificaron y detuvieron a los dos individuos, de 38 y 47 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa. En el coche se les localizó e intervino una zicalla y guantes de goma, herramientas compatibles con el corte del cable de acero y la valla perimetral.

De otra parte, esa misma madrugada, y también gracias a la colaboración ciudadana, los agentes detuvieron en Ogíjares a un varón de 36 años que había sido sorprendido por los vecinos en el interior de un turismo al que había accedido mediante una llave falsa de la misma marca y modelo de vehículo.

La rápida comunicación de los testigos con la Benemérita permitió la intervención inmediata de los agentes del cuerpo armado y la detención del presunto autor.