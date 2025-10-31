Tres detenidos por robar joyas, relojes y dinero en una casa tras maniatar a sus inquilinos en La Rambla (Córdoba)

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 31 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha investigado a otra como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación, ocurrido en el interior de una localidad de La Rambla, donde tras maniatar a los moradores, les sustrajeron una caja fuerte con gran cantidad de joyas, dos relojes de alta gama, dinero en efectivo y dos teléfonos móviles.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los hechos ocurrieron en la tarde-noche del día 16 de febrero de 2023, por cuatro personas que cubrían su rostro con una capucha, quienes tras acceder a la vivienda habrían maniatado a sus moradores y les sustrajeron la caja fuerte.

Dada la gravedad del hecho denunciado, se hizo cargo de la investigación el Equipo de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba. De los primeros datos obtenidos en la investigación, se sospechó que los autores pudieran ser integrantes de una organización criminal especializada en el robo con violencia en interior de domicilios.

Asimismo, se determinó que en el hecho participaron al menos tres autores encapuchados, quienes tras ser identificados y obtener indicios suficientes de su implicación en el robo, se estableció un dispositivo de servicio orientado a su localización y detención, que ha permitido la detención de tres de ellos y la investigación y señalamiento judicial de otra persona, actualmente en paradero desconocido, siendo uno de los detenidos el autor intelectual del hecho delictivo, con residencia en Córdoba.

En concreto, el día 28 de agosto de este año detuvieron al tercer autor, quien presentó una filiación falsa, con domicilio en la localidad de Roquetas de Mar (Almería), tras un dispositivo realizado por componentes del Equipo de Patrimonio, a la vez que también le constaba una orden europea de búsqueda, detención y extradición de un país de Europa, siendo puesto a disposición judicial para su posterior ingreso en prisión. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.