El TSJA reduce de cuatro a tres años de cárcel una pena a un varón por agresión sexual a la hermana de su novia

Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). Imagen de archivo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reducido de cuatro a tres años de prisión la pena de una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba contra un varón acusado de delitos de agresión sexual y coacciones a la hermana menor de su novia, de unos 12 años, en un piso y un parque de la capital.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha estimado parcialmente el recurso de apelación del procesado en el particular que atañe a la no apreciación de la agravación por prevalimiento de situación de superioridad, confirmando el resto de pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia. Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón, en una noche de invierno del año 2020, sobre las 3,00 horas, en el citado piso, que habitaba el acusado con su hermana y su madre, éste se encontraba sentado en un sofá entre su novia y la hermana de ésta, con 12 años en ese momento, estando todos ellos tapados por una manta mientras veían la televisión.

Aprovechando que su novia y su hermana estaban dormidas, el procesado supuestamente cometió el delito de agresión sexual sobre la menor. En un momento, la novia se despertó para ir al baño y la menor pensó ir detrás de su hermana para contarle lo ocurrido y se levantó del sofá, pero, "dado que tenía la sensación de que no la iba a creer, se dirigió nuevamente hacia el sofá y se sentó en una esquina apartado de él". Si bien, el acusado presuntamente continuó el delito.

Días después de lo ocurrido, la menor se cruzó con el procesado en un parque y éste le dijo que "si cuentas a alguien lo que ocurrió el otro día te vas a enterar". A partir de los hechos acaecidos en el invierno del año 2020 la menor comenzó a presentar "trastornos de conducta, lo que determinó a su madre a buscar asistencia médica, siendo derivadas a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Reina Sofía, contando a la psiquiatra la existencia de los abusos por parte del novio de su hermana". Ello determinó en la posterior denuncia por parte de la madre. La menor presenta "una personalidad conflictiva y sigue en tratamiento psicológico".

Además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a orden de alejamiento de la menor por tiempo de ocho años; medida de libertad vigilada e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuida, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de siete años; multa de 60 euros, e indemnización de 5.000 euros.