Úbeda (Jaén) acoge la exposición itinerante 'Las huellas de Santa Teresa'

Exposición 'Las huellas de Santa Teresa', en la Plaza Vázquez de Molina, en Úbeda - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Úbeda (Jaén) acoge desde este miércoles y hasta el 19 de febrero una exposición itinerante de la Red Huellas de Teresa, una propuesta cultural al aire libre que acerca al público el legado histórico, cultural y patrimonial de Santa Teresa de Jesús.

La muestra, según se ha informado desde el Ayuntamiento, se ha instalado en la plaza Vázquez de Molina, uno de los enclaves monumentales más emblemáticos de la ciudad y espacio declarado Patrimonio Mundial. Esta actividad se enmarca dentro de la concesión del título de Ciudad Amiga a Úbeda por parte de la Red Huellas de Teresa, siendo Úbeda la primera ciudad en recibir este reconocimiento por su compromiso con la difusión del legado teresiano y su vinculación cultural y patrimonial con la figura de Santa Teresa de Jesús.

La exposición forma parte del proyecto impulsado por la Red Huellas de Teresa, una iniciativa que une a las ciudades en las que Santa Teresa fundó conventos y que promueve la difusión de su figura a través del patrimonio, la cultura y el turismo.

En esta ocasión, la muestra llega a Úbeda tras haber recorrido ya las ciudades de Valladolid, Burgos, Salamanca, Alba de Tormes (Salamanca) y Sevilla, continuando así su itinerario por distintos enclaves.

La exposición está compuesta por tótem expositivos de gran formato, que combinan ilustraciones originales de los principales monumentos teresianos con textos divulgativos. A través de este formato visual y accesible, los visitantes pueden conocer la huella que Santa Teresa dejó en cada ciudad y descubrir los espacios más representativos de su legado.

Con esta iniciativa, se busca acercar la figura de la Santa a nuevos públicos y reforzar el trabajo conjunto entre las ciudades que comparten su historia, poniendo en valor un patrimonio común que sigue vivo y que continúa atrayendo a viajeros y visitantes.

La Red Huellas de Teresa nació en 2015 con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y, desde entonces, desarrolla proyectos culturales y turísticos que invitan a recorrer las ciudades teresianas siguiendo las huellas de una de las figuras más universales de la historia.