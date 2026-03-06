La UCO entrega los Premios María Zambrano y distintivos de 'Buenas prácticas o trayectoria en igualdad' del 8M

Foto de familia de los premiados tras la gala. - UCO

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado este viernes el acto central en torno al Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, con la entrega de los Premios María Zambrano a la mejor Tesis Doctoral, Trabajo de Fin de Máster y Trabajo de Fin de Grado con perspectiva de género, así como los distintivos de 'Buenas prácticas en igualdad', que han sido el eje central del acto.

Según ha indicado la UCO en una nota, tras felicitar a los premiados, el rector, Manuel Torralbo, ha señalado que "la universidad es ajena a las desigualdades que atraviesa la sociedad, pero, precisamente por eso, tenemos una responsabilidad especial. Nos toca analizarla, visibilizarla y contribuir activamente a transformarla; porque la universidad pública no solo transmite conocimiento, también tiene la responsabilidad de formar ciudadanía crítica y comprometida con los valores democráticos".

En este sentido, ha proseguido, "el 8 de marzo es también una oportunidad para rendir cuentas sobre el trabajo realizado y reafirmar el compromiso de la institución con la igualdad", ha puesto de manifiesto Torralbo.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi, ha explicado que el lema 'Igualdad que forma, derechos que transforman' es una propuesta que conecta la acción institucional de la UCO con el lema internacional promovido por ONU Mujeres para 2026: 'Derechos, Justicia y Acción para todas las mujeres y niñas'.

"Ambos mensajes comparten una misma convicción: que la igualdad no puede quedarse en una declaración de intenciones. Debe traducirse en políticas reales, en oportunidades efectivas y en entornos universitarios seguros, inclusivos y libres de cualquier forma de discriminación o violencia", ha indicado Pinzi.

En cuanto a los Premios María Zambrano, la tesis doctoral premiada lleva por título 'Horror para las vencidas. Mujer y represión franquista en Córdoba (1936-1950)', de Carmen Caridad Jiménez. El estudio analiza la represión franquista ejercida sobre las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en el sur de España, centrándose en Córdoba y su provincia.

Tras recoger el premio, ha recordado que, durante demasiado tiempo, "las mujeres represaliadas por el franquismo han sido las olvidadas de los olvidados. Esta tesis ha querido contribuir a situar estas mujeres en el lugar que les corresponde dentro de la historia, reconociéndolas como sujetos históricos y no como figuras en los márgenes".

'La inteligencia artificial como herramienta de violencia contra las mujeres: un estudio cuantitativo de los factores psicosociales implicados en la creación y difusión de deepfakes sexuales' ha obtenido el premio Trabajo Fin de Máster, y su autora es Fátima López. Este estudio surge de la necesidad de explorar el ASBI - IA para cubrir un espacio de literatura psicológica y social ausente en la perpetración de esta forma emergente y novedosa de violencia de género digital.

Al recoger el premio, ha indicado que "investigar desde una perspectiva de género, en cualquier área de conocimiento, es fundamental para visibilizar las desigualdades, comprender mejor la realidad social y avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y menos hostil para niñas y mujeres. Por ello creo que este premio es tan importante: porque visibiliza la investigación con una mirada feminista y le otorga la relevancia que merece para nuestra sociedad".

El premio al mejor Trabajo Fin de Grado ha sido para 'Female objectification and subjugation through the justification of Biological destiny in The Handmaid's Tale by Margaret Atwood', de Estrella Pérez. La redacción de este TFG nace de la presente preocupación ante el avance mundial de las fuerzas políticas ultraderechistas y un miedo racional a la pérdida de derechos humanos, entre ellos, los de las mujeres.

En sus palabras de agradecimiento ha recordado las situaciones de injusticia global que vemos todos los días en las noticias: "En un mundo y una reciente juventud que parece añorar la falsa nostalgia de un pasado idílico, y que se adhiere al son de discursos simplistas y soluciones rápidas, hago un llamamiento a la cordura, a la empatía, y sobre todo a la conciencia y a la lectura".

La directora de Igualdad de la UCO, Silvia Medina, ha remarcado que "el feminismo y la lucha por la igualdad no son una línea recta y, como se ha dicho ya previamente, el contexto actual --tanto global como local-- requiere de un compromiso firme para construir un mundo en el que merezca la pena vivir".

"Como universidad pública tenemos la responsabilidad de ofrecer, desde la investigación, la formación y la transferencia, herramientas que protejan los derechos humanos y garanticen los avances sociales. En consecuencia, en la Universidad de Córdoba debe enorgullecernos el trabajo por la igualdad como un logro colectivo. Así, la campaña de este año reivindica, de nuevo, la construcción colectiva de la igualdad", ha comentado Medina.

BUENAS PRÁCTICAS O TRAYECTORIA EN IGUALDAD

Posteriormente se ha procedido a la entrega de los 'Distintivos a las Buenas Prácticas o Trayectoria en materia de Igualdad de Género en la Universidad de Córdoba 2026', una iniciativa financiada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Estos reconocimientos tienen como objetivo visibilizar y poner en valor las buenas prácticas desarrolladas por grupos, centros, departamentos, servicios y personas de la UCO, que destacan por su compromiso con la igualdad de género y contribuyen a fortalecer una cultura universitaria basada en la igualdad, el respeto y los derechos.

En el apartado de buenas prácticas, han sido reconocidos ocho servicios, unidades y grupos de investigación, en concreto, UCOPress Editorial Universidad de Córdoba, el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba, el Área de Inclusión de la Universidad de Córdoba, el Aula de Sinhogarismo de la Universidad de Córdoba, el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias (CECI), el grupo de investigación 'Research in Languages, Technology and Education (HUM-1122)', el grupo de innovación docente GID-164 y la Unidad Técnica y Servicio de Contratación y Patrimonio.

En cuanto a las trayectorias, los reconocimientos han sido, de un lado, para las trayectorias emergentes de Isabel María Moreno García, Denisse Posada Izquierdo, Raisa Rafaela Serrano Muñoz y Lilia Dolores Tapia Mariscal; y de otro, para las trayectorias consolidas de David Moscoso Sánchez, Antonia Navarro Tejero y María Rosal Nadales.

HOMENAJE A ROCÍO RUBIO

El acto institucional se ha cerrado con un sentido homenaje a Rocío Rubio, que ha dedicado casi 20 años de su vida profesional a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Córdoba. "Veinte años de trabajo, de compromiso y de dedicación a una tarea imprescindible para nuestra institución", ha explicado Sara Pinzi.

"Durante estas dos décadas has sido parte fundamental del desarrollo de las políticas de igualdad en nuestra universidad, acompañando proyectos, planes y equipos con una profesionalidad y una lealtad institucional que todos quienes hemos tenido el privilegio de trabajar contigo conocemos bien. Rocío, en nombre de la Universidad de Córdoba, gracias por tu trabajo, por tu compromiso y por todo lo que has aportado a esta institución".