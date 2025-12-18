La UE multiplica por ocho el PIB andaluz desde 1986 y eleva la población hasta los 8,6 millones

Archivo - Bandera de la Unión Europea (UE) en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España han presentado la iniciativa 'Desde 1986', un proyecto con el que ambas instituciones europeas quieren informar del camino recorrido por España en sus 40 años dentro de la Unión Europea y poner en valor el impacto concreto que la pertenencia al proyecto europeo ha tenido en las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía.

La iniciativa, impulsada de forma conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, parte de la premisa de que desde la adhesión en 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", al tiempo que Europa es hoy "más fuerte gracias a la aportación española", lo que ha provocado un incremento en el Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, multiplicando por ocho las cifras de 1986, y un aumento en la población hasta los 8,6 millones de habitantes.

En este contexto, el proyecto busca demostrar que la Unión Europea está "mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces se percibe". Por ello, en el marco de este 40 aniversario, las instituciones europeas han puesto un "énfasis especial" en las ciudades y comunidades autónomas, a través de fichas regionales específicas que recogen datos, indicadores y ejemplos concretos del desarrollo económico, social y territorial impulsado por la UE desde 1986.

Según la ficha elaborada para Andalucía, el impacto económico de la pertenencia a la Unión Europea se refleja de forma clara en la evolución del PIB. De esta manera, en 1986, el PIB andaluz ascendía a 4,29 billones de pesetas, equivalentes a 25.808 millones de euros, mientras que en 2023 alcanzó los 199.952 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A este crecimiento económico se suma un notable incremento demográfico, pasando de 6.789.772 habitantes en 1986 a 8.631.862 en 2024, de acuerdo con cifras de Eurostat, consolidando a Andalucía como una de las comunidades más pobladas del país.

La presencia de ciudadanía europea en la comunidad también se ha intensificado. En 1998 residían en andalucía 58.138 personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea, una cifra que se elevó hasta 206.934 en 2022, lo que supone un incremento del 255,93%. En ese año, los ciudadanos comunitarios representaban el 2,43% de la población total andaluza.

TURISMO, MOVILIDAD Y PAC

El turismo es otro de los ámbitos en los que se aprecia el impacto europeo reflejado en las fichas realizadas por los organismos comunitarios. Así, en 2022 Andalucía recibió 30,7 millones de turistas, de los que el 24,3% procedían de otros países de la Unión Europea, excluida España, lo que pone de relieve la relevancia del mercado europeo para el sector turístico andaluz.

La movilidad y los intercambios educativos contribuyen otro de los pilares del proyecto europeo en Andalucía, con programas de intercambio como Erasmus+, que han reforzado la dimensión internacional del sistema universitario andaluz.

Así, en la Universidad de Cádiz, durante el primer cuatrimestre del curso 2025/2026 llegaron 632 estudiantes internacionales, de los que 499 participaron en el programa Erasmus+. Por su parte, la Universidad de Sevilla registró en el curso 2023/2024 la llegada de 2.113 estudiantes a través del programas de intercambio internacional, tanto Erasmus+ como otros.

Además, la Política Agraria Común (PAC) sigue siendo uno de los instrumentos clave del impacto europeo en Andalucía, especialmente en el medio rural. En 2024, la Junta de Andalucía abonó 734 millones de euros en anticipos de la PAC a alrededor de 195.000 agricultores y ganaderos, incluyendo ayudas destinadas a ecorregímenes como la rotación de cultivos o las cubiertas vegetales, en línea con el nuevo enfoque ambiental de esta política comunitaria.

Otro de los datos recopilados con motivo de este 40 aniversario es el de los matrimonios, registrandose en 2024 en Andalucía 1.112 matrimonios en los que uno de los cónyuges tenía nacionalidad española y el otro la de un país de la UE.

"UNA DECISIÓN HISTÓRICA"

Durante la presentación de la iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años, incidiendo en que la adhesión de España a la UE fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia a la Unión Europea representan "una historia de éxito", marcada por la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras y el refuerzo de la cohesión económica y social.

La iniciativa 'Desde 1986', promovida por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, pretende así acercar a la ciudadanía andaluza el impacto tangible del proyecto europeo y ofrecer un balance territorial del desarrollo experimentado por la comunidad a lo largo de estas cuatro décadas.