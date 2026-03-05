UGT-A advierte de la caída de la producción industrial en enero y pide que el crecimiento "se traduzca en empleo digno"

Imagen de archivo de una máquina trabajando. - Europa Press

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha alertado de la caída mensual de la producción industrial en Andalucía durante el mes de enero, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Índice de Producción Industrial (IPI) en la comunidad ha registrado una disminución del 4,9% respecto al mes de diciembre, un dato que contrasta con la evolución de la media nacional, que ha crecido un 2% en el mismo periodo.

A pesar de esta caída mensual, el sindicato señala que la tasa interanual en Andalucía se sitúa en el 1,6%, por encima del dato estatal, que presenta un descenso del -2,7%, lo que sitúa a la comunidad entre las pocas regiones que registran crecimiento respecto a enero del pasado año, según ha subrayado en una nota de prensa.

Según el análisis realizado por UGT Andalucía, el descenso mensual de la producción industrial se debe principalmente a la fuerte caída en los bienes de consumo duradero (-17,2%) y en los bienes de equipo (-16,1%), mientras que únicamente los bienes intermedios presentan un incremento (+8,9%).

En términos interanuales, el crecimiento industrial andaluz está impulsado principalmente por el sector energético, que registra un incremento del 16,3%, compensando parcialmente el fuerte descenso de los bienes de consumo duradero (-22,9%).

Desde UGT Andalucía ha advertido de que los incrementos registrados en los últimos meses parecen comenzar a moderarse, pasando del 16,7% interanual registrado en octubre al 1,6% actual, "lo que refleja una posible pérdida de impulso en la evolución industrial de la comunidad".

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado mayor transparencia en los datos de inversión y en los indicadores de seguimiento del Plan Crece Industria, enmarcando que, tras los 17.482 millones de euros de inversión anunciados, "no existe un control suficiente sobre la calidad del empleo generado ni sobre el cumplimiento de los indicadores de estabilidad y salud laboral acordados".

UGT Andalucía ha insistido en que las ayudas públicas destinadas al tejido productivo no pueden convertirse en "cheques en blanco" para las empresas, sino que "deben estar condicionadas a la creación de empleo estable, digno y de calidad, especialmente en las zonas de Transición Justa que actualmente se encuentran en riesgo de pérdida de inversión".

Asimismo, el sindicato ha considerado "imprescindible que los avances en productividad industrial se trasladen a la negociación colectiva y a los salarios, evitando procesos de devaluación salarial interna en un contexto marcado por la presión inflacionaria y la incertidumbre económica internacional".

En este sentido, UGT Andalucía ha reclamado el cumplimiento de las cláusulas de garantía salarial, su extensión al mayor número posible de convenios colectivos y el impulso de la transformación de contratos temporales en empleo indefinido de calidad.

Para el sindicato, el objetivo de las inversiones públicas "debe ser siempre el retorno social, traducido en empleo digno, estabilidad laboral y mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras, y no únicamente en el incremento de los beneficios empresariales".