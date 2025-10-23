UGT alerta de nuevos incumplimientos con las trabajadoras de limpieza de los institutos de Córdoba

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) en Córdoba ha mostrado este jueves su "preocupación ante el problema que las trabajadoras del servicio de limpieza de los institutos de Córdoba vienen sufriendo desde finales del año pasado", y que, "tras todo este tiempo, y tras la entrada de nuevas empresas, la problemática no solo no se ha resuelto, sino que se va agravando mes a mes".

En este sentido y en una nota, el secretario provincial de UGT FeSMC Córdoba, Juan Martínez, ha señalado que "ya en diciembre se iniciaron las demandas por impago" contra la anterior adjudicataria y, "a partir de febrero y tras la espantada de la empresa, desde esta federación ugetista continuamos demandando cada nómina no pagada, a la par que centramos las reivindicaciones en la Delegación de la Junta de Andalucía, pidiendo que se gestionase de inmediato el cambio de empresa concesionaria".

Sin embargo, ha asegurado Martínez, "la empresa que ha servido de puente asumiendo el servicio mientras la Administración concedía una nueva licitación tampoco habría estado cumpliendo con la normativa laboral", lo que "ha llevado a que, tras varias reuniones para solucionar diversos problemas, desde la UGT se haya planteado ya alguna denuncia ante la Inspección de Trabajo y se han iniciado las demandas en el Juzgado de lo Social sobre temas tales como vacaciones, complemento al Salario Mínimo Interprofesional, atrasos de convenio, contratación y un largo y preocupante etcétera".

Desde UGT han criticado que "la Administración ha vuelto a asignar la concesión a las empresas más baratas, a pesar de que son públicos los problemas que estas nuevas concesionarias ya viven en otras ciudades", motivo por el que ha pedido a Junta de Andalucía que "actúe con responsabilidad, exigiendo a cada empresa concesionaria que cumpla con sus obligaciones".