UGT Andalucía pide que el "récord" de facturación de la industria mejore salarios e invierta más en seguridad laboral

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha valorado positivamente los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la cifra de negocios en la industria correspondientes al mes de mayo, que sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor crecimiento interanual de la facturación industrial de todo el país, con un aumento del 12,8%, cuatro veces superior a la media nacional (3,2%). Además, en el acumulado de 2026, la industria andaluza ha registrado un crecimiento del 7,4%, también por encima del conjunto de España (3,1%).

Según ha informado UGT Andalucía en una nota, estos datos demuestran la fortaleza del tejido industrial andaluz y evidencian que las empresas cuentan con margen suficiente para trasladar los buenos resultados económicos a los trabajadores. "Las empresas están batiendo récords de facturación y ha llegado el momento de que esa riqueza se refleje en los salarios, en mejores convenios colectivos y en unas condiciones laborales más justas".

En esta línea, el sindicato ha señalado que "no es aceptable que los beneficios crezcan mientras muchas personas siguen perdiendo poder adquisitivo". No obstante, aunque la cifra de negocios experimentó un ligero descenso mensual del 0,2% respecto a abril, "este comportamiento continúa siendo mejor que el registrado en el conjunto del país", donde la caída alcanzó el 0,7%.

Según el análisis elaborado por UGT Andalucía, este retroceso puntual está condicionado principalmente por la evolución del sector energético y del refino de petróleo, tras los fuertes incrementos registrados en meses anteriores. Además, ha considerado que los "excelentes" resultados de la industria "deben servir para impulsar la negociación colectiva, consolidar el empleo de calidad y repartir de forma más equilibrada la riqueza generada".

Por otro lado, UGT Andalucía ha señalado que "la patronal no puede utilizar pequeños descensos coyunturales para justificar la precariedad o bloquear mejoras laborales cuando los datos reflejan una tendencia claramente positiva del sector". Asimismo, ha pedido que parte de estos beneficios se destinen a reforzar la prevención de riesgos laborales.

Al hilo, ha remarcado que "la industria continúa siendo uno de los sectores con mayor siniestralidad, por lo que resulta imprescindible invertir en la renovación de equipos, la mejora de las condiciones de trabajo, la reducción de la exposición a riesgos y el impulso de medidas que favorezcan la salud laboral, incluyendo el avance hacia la reducción de jornada y el adelanto de la edad de jubilación en aquellas actividades especialmente penosas".

Por último, para UGT Andalucía, la industria andaluza atraviesa un "excelente" momento desde el punto de vista económico, pero ese crecimiento solo será realmente positivo si se traduce en empleo estable, salarios dignos y una mejora efectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores. "Ese debe ser ahora el principal objetivo de la negociación colectiva", ha concluido.