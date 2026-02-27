UGT-A anima a los damnificados por los temporales a pedir las ayudas "en tiempo y forma" para paliar los daños sufridos

El secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín, y el secretario General de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de Agricultura, Luis Planas. - UGT

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín, y el secretario General de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, han participado en la reunión convocada por la Delegación del Gobierno en Andalucía, para informar de los daños causados por las borrascas en caminos agrarios y regadíos. Allí, han animado a los damnificados por los temporales a pedir las ayudas "en tiempo y forma" para paliar los daños sufridos.

En el encuentro han informado la Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el Ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, de cómo se repartirá el paquete de ayudas por valor de 7 mil millones de euros, que están destinados para todos los sectores, desde los vecinos afectados en sus viviendas, hasta los agricultores, según ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

Además de los líderes sindicales han estado presentes organizaciones agrarias, asociaciones de mujeres rurales como Fademur y Ceres, el presidente de Seiasa y el del grupo Tragsa. De los 7 mil millones a todos los sectores, 2.874 son para el sector agrícola.

De ellos 600 tienen como fin el arreglo de caminos e infraestructuras de riego agrícolas, mientras que 2.174 millones son ayudas directas para compensar la pérdida de renta.

Desde UGT Andalucía han instado al Gobierno central a que esos fondos lleguen cuanto antes y a los empresarios agrícolas a que reactiven sus producciones para evitar la pérdida de empleo, mientras que al Gobierno andaluz, han pedido "que apruebe cuanto antes los 1.700 millones de ayudas, anunciados".